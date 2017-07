Sport Mitterteich

23.07.2017

12

0 23.07.201712

Der SV Mitterteich kann auch auf eigenem Gelände überzeugend auftreten. Im zweiten Heimspiel feiern die Stiftländer gegen den enttäuschenden Bayernliga- Absteiger VfL Frohnlach einen souveränen Sieg. Vor allem in den ersten 45 Minuten trumpft die Lang-Truppe groß auf.

Zwei Tore durch Cavelius

Die leise Kritik, der SV Mitterteich zeige sein wahres Gesicht nur in der Fremde, wollte die Mannschaft offensichtlich nicht auf sich sitzen lassen. Gegen Bayernliga-Absteiger VfL Frohnlach legten die Stiftländer eine sehenswerte erste Halbzeit hin. Zum verdienten 3:0 (3:0)-Sieg steuerte Daniel Cavelius zwei Treffer bei, den Endstand besorgte kurz vor dem Pausenpfiff Manuel Dürbeck. "Das waren drei Punkte zum Klassenerhalt, mehr nicht", lautete das Fazit von SV-Trainer Andreas Lang nach dem Spiel.Nach zwei Niederlagen standen die Gäste verstärkt unter Zugzwang und hatten einiges zurechtzurücken. Sie besaßen zwar über die gesamte Spielzeit ein optisches Übergewicht, waren mehr am Ball, aber 20 Meter vor dem Mitterteicher Kasten mit ihrem Latein am Ende. SV-Torwart Fabian Scharnagl verbrachte einen geruhsamen Samstagnachmittag, er wurde nur einmal ernsthaft geprüft. Die heimische Abwehr hatte mit den harmlosen Offensivbemühungen der Oberfranken keine Probleme. Immer wieder wurden die Gäste schon in der eigenen Spielhälfte aggressiv angelaufen und der Spielaufbau damit empfindlich gestört. Das war über weite Strecken brotlose Kunst, was der Ex-Bayernligist bot. Die Truppe von VfL-Coach Oliver Müller wird sich gewaltig steigern müssen, um nicht erneut mit dem Abstieg in Berührung zu kommen.Anders dagegen die Stiftländer: Die ersten beiden Treffer kamen nach dem gleichen Strickmuster zustande. Geduldig ließen sie die Gäste gewähren und lauerten auf Fehler. Dann ging es blitzschnell. Genau in die Schnittstelle bediente zunächst Manuel Dürbeck, dann Tobias Müller den zweifachen Torschützen Daniel Cavelius. Dieser behielt die Nerven, umkurvte den machtlosen Torwart Philipp Pfister und hatte das leere Tor vor sich. Beim dritten Treffer dagegen gab der nicht immer Ruhe ausstrahlende Gästekeeper keine glückliche Figur ab. Den Schuss von Manuel Dürbeck klatschte er vor dessen Füße. Der nahm das Geschenk dankend an und stellte im Nachsetzen den frühen Endstand her.Im Gefühl des sicheren Vorsprungs nahmen die Hausherren nach der Pause das Tempo etwas aus dem Spiel, in ernsthafte Schwierigkeiten gerieten sie aber zu keiner Phase. Die Gäste schoben sich weiterhin das Leder zu, ohne einmal gefährlich vor dem gegnerischen Kasten aufzutauchen. Die von André Keilwerth gut organisierte SVM-Abwehr kam nie in Bedrängnis. "Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht", freute sich der zufriedene SV-Trainer Andreas Lang. "Nach dem 3:0 war die Partie zu unseren Gunsten gelaufen. Meine Mannschaft machte einen weiteren Schritt zur Geschlossenheit und zeigte gute spielerische Ansätze." Die Gäste dagegen gehen schweren Zeiten entgegen.

SV Mitterteich: Scharnagl, Göhlert, Männl (78. Heinz), Keilwerth, Cavelius, Hösl, Watzlawik, T. Müller (63. Walek), Dürbeck, Stich, Drechsler

Meine Mannschaft machte einen weiteren Schritt zur Geschlossenheit und zeigte gute spielerische Ansätze. Andreas Lang, Trainer des SV Mitterteich

VfL Frohnlach: Pfister, Trawally, Knie, Hartmann, Rebhan, Lauerbach (46. Teuchert), Krüger, Wieczorek (77. Graf), Schramm, Weinreich, Pflaum (68. Göhring)Tore: 1:0 (15.) und 2:0 (25). Daniel Cavelius, 3:0 (45.) Manuel Dürbeck - SR: Martin Speckner (SG Schloßberg 09) - Zuschauer: 230 - Gelb-Rot: (89.) Yannilck Teuchert (Frohnlach)