22.09.2017

Der SV Mitterteich ist in der Landesliga Nordost auf den ersten der drei Relegationsplätze abgerutscht. Noch besteht kein Grund zur Panik, doch der Druck wächst. Am Sonntag geht es zu Neuling SpVgg Erlangen, der zwei Punkte mehr auf dem Konto hat.

Kampfstarker Aufsteiger

Ohne Männl und Horky

Kein Mut nach vorne, Abschlussschwäche und eine lasche Körpersprache waren die Hauptgründe für die bittere 1:3-Niederlage. Der Mitterteicher Trainer Andreas Lang zur Heimpleite am vergangenen Samstag gegen den SC 04 Schwabach

Mit Hilfe einer Videoanlayse hat Andreas Lang, Trainer des SV Mitterteich (14./12 Punkte), seinen Spielern schonungslos die Fehler im letzten Spiel gegen den SC 04 Schwabach aufgezeigt. "Kein Mut nach vorne, Abschlussschwäche und eine lasche Körpersprache waren die Hauptgründe für die bittere 1:3-Niederlage", blickt Lang zurück. Mit einem ähnlichen Auftritt sinken die Erfolgschancen am Sonntag (Anstoß um 15 Uhr) bei Aufsteiger SpVgg Erlangen (10./14) gewaltig."Nach der frühen 1:0-Führung hörte meine Mannschaft aus unverständlichen Gründen auf, Fußball zu spielen und ließ den Gegner zurückkommen. Außerdem verfiel sie in den alten Fehler und wollte mit langen Bällen zum Erfolg kommen", ärgert sich der SV-Trainer noch immer. "In Erlangen will ich eine deutlich aggressivere Körpersprache und eine konsequentere Chancenverwertung sehen. Die Mannschaft muss im Mittelfeld akribisch arbeiten und den Ball laufenlassen."Nach drei Niederlagen in Folge spitzt sich die Lage bei den Stiftländern zu. Etliche Teams liegen aber weiterhin eng beieinander, Alarmstufe Rot ist deshalb noch nicht angesagt. Trotzdem fordert Lang seine Mannschaft auf, mit aller Macht zu versuchen, aus der Gefahrenzone herauszukommen. Acht Zähler aus den nächsten sechs Spielen will er holen, um die Vorrunde mit 20 Punkten abzuschließen. "Das wäre genau die Hälfte, denn 40 Zähler sollten zum Klassenerhalt reichen", so die Rechnung des Mitterteicher Trainers.Den Aufsteiger stuft Lang als keinen übermächtigen Gegner ein, warnt aber zugleich vor dessen Stärken. "In Sachen Kampfgeist, Aggressivität und Körpersprache ist Erlangen geradezu ein Musterbeispiel. Das haben die Mittelfranken zuletzt im Aufsteigerduell gegen Sonnefeld eindrucksvoll unter Beweis gestellt." Vorsicht sei auf alle Fälle bei den gefährlichen Standards geboten. Die Tore beim 3:1-Erfolg in Sonnefeld fielen alle nach Freistößen. Kein Wunder, stehen doch in den Erlanger Reihen große und robuste Spieler.Die Personallage vor dieser richtungsweisenden Begegnung ist nicht schlecht. Bis auf den erneut beruflich verhinderten Matthias Männl sowie dem angeschlagenen Stefan Horky steht das komplette Aufgebot zur Verfügung. Tobias Müller kehrt wieder in den Kader zurück.SV Mitterteich: Scharnagl, Lang, Göhlert, Keilwerth, Cavelius, Nika, Dürbeck, Watzlawik, Stich, Dobras, Krassa, Walek, Heinz, T. Müller, Hösl (?), Schultes