Sport Mitterteich

17.09.2017

Vorher hatte Andreas Lang von einer richtungsweisenden Partie gesprochen, hinterher war der Trainer des SV Mitterteich richtig angefressen: Nach einer schwachen Leistung verlor der Landesligist gegen Schwabach und ist endgültig im Abstiegskampf angekommen.

Frühe 1:0-Führung

Drei Riesenchancen

Stinksauer verließ Trainer Andreas Lang am Samstag das Sportgelände an der Marktredwitzer Straße. Nach einer teilweise indiskutablen Leistung verlor der SV Mitterteich völlig verdient mit 1:3 (1:0) gegen den SC 04 Schwabach, einen direkten Konkurrenten in der unteren Tabellenregion der Landesliga Nordost. "Ich werde und muss mit der Mannschaft kommende Woche hart ins Gericht gehen. Wenn sie so weitermacht, spielen wir bis zum Saisonende gegen den Abstieg."Trotz der frühen 1:0-Führung schafften es die Stiftländer nicht, Ruhe in ihr Spiel zu bringen. Vor dem Treffer scheiterte Fidan Nika nach dem ersten gelungenen Spielzug am glänzend reagierenden Gästetorwart Martin Bachner. Der Abpraller landete nach einer undurchsichtigen Situation bei David Dobras, der das Geschenk dankend annahm.Statt jetzt konsequent nachzusetzen, überließ die Heimelf unverständlicherweise den keineswegs übermächtigen Gästen die Initiative. Diese ließen sich nicht lange bitten und erarbeiteten sich zwei gute Möglichkeiten: Zuerst zielte Selahattin Oktay knapp über die Latte, kurz darauf scheiterte Michael Weiß am hervorragenden SV-Torwart Fabian Scharnagl. So ging es mit dem etwas schmeichelhaften, knappen Vorsprung in die Kabine.Nach der Pause jedoch kam es für die Stiftländer knüppeldick. In der 47. Minute stellte sich Nick Watzlawik im eigenen Strafraum im Zweikampf recht ungeschickt an. Den berechtigen Strafstoß verwandelte Selahattin Oktay zum längst fälligen Ausgleich. Nur sieben Minuten später säbelte André Keilwerth über einen harmlosen Ball. Dahinter lauerte Michael Weiß und ließ sich das Geschenk nicht entgehen.Nun machten die Mittelfranken denselben Fehler wie die Hausherren in der ersten Halbzeit. Sie zogen sich zurück und überließen dem Gegner das Feld. Heraussprangen drei "dicke Bretter" für die Mitterteicher: Zunächst scheiterte David Dobras aus kurzer Distanz am überragenden SC-Keeper Bachner. Dann lief Daniel Cavelius alleine auf Bachner zu, setzte das Leder aber am Pfosten vorbei. Chance Nummer drei vergab Manuel Dürbeck, dessen Kullerball durch die Beine des Gästetorwarts ein Abwehrspieler noch von der Linie kratzte."Wer solche Chancen teilweise kläglich vergibt und zwei individuelle Fehler verursacht, braucht sich nicht zu wundern, gegen den Abstieg zu spielen. Diese Niederlage muss sich die Mannschaft selber zuschreiben", lautete das knallharte Fazit von SV-Coach Andreas Lang. Mitten in die heimische Drangperiode hinein, sorgte Okcan Tekdemir nach einem herrlichen Konter für die endgültige Entscheidung.

SV Mitterteich: Scharnagl, Lang (68. Heinz), Göhlert, Männl, Keilwerth, Cavelius, Nika (80. Walek), Dürbeck, Watzlawik (65. Krassa), Stich, Dobras

Ich werde und muss mit der Mannschaft kommende Woche hart ins Gericht gehen. Wenn sie so weitermacht, spielen wir bis zum Saisonende gegen den Abstieg. Andreas Lang, Trainer des SV Mitterteich, nach der Heimpleite gegen Schwabach

SC 04 Schwabach: Bachner, Agha, Danner, Weiß (88. Krause), Duraku, Sadikis, Kamara (82. Nisslein), Oktay, Kirbach (74. Tekdemir), Stahl, RaumerTore: 1:0 (10.) David Dobras, 1:1 (47./Foulelfmeter) Selahattin Oktay, 1:2 (54.) Michael Weiß, 1:3 (86.) Okcan Tekdemir - SR: Moritz Fischer (Ebermannsdorf) - Zuschauer: 110