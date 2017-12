Sport Mitterteich

10.12.2017

11

0 10.12.201711

Der SV Mitterteich setzt langfristig auf Trainer Andreas Lang. Der Landesligist verlängerte den Vertrag mit dem 38-Jährigen vorzeitig um zwei Jahre bis 2020. "Wir sind sehr zufrieden mit ihm und wollten die weitere Zusammenarbeit noch vor Weihnachen unter Dach und Fach bringen", sagte SVM-Vorsitzender Roland Eckert.

Andreas Lang, der zuvor beim SV Friesen und im Nachwuchs der SpVgg Bayern Hof tätig war, ist in der zweiten Saison Cheftrainer des SV Mitterteich. Im Vorjahr (Rang 13) führte er die Stiftländer zum Klassenerhalt. In der laufenden Saison liegen die Stiftländer in der Landesliga Nordost zur Winterpause als Neunter im Mittelfeld, neun Punkte vor den Relegationsplätzen.