Sport Mitterteich

10.12.2017

0 10.12.2017

Die ersten sieben Teilnehmer an der Endrunde der Futsal-Kreismeisterschaft stehen fest. Komplettiert wird das Feld der zwölf Mannschaften am kommenden Wochenende - Freitag in Wiesau und Samstag in Hof - in der Zwischenrunde.

Im Fußballkreis Hof/Wunsiedel/Tirschenreuth ging am Wochenende in den Hallen in Hof, Wunsiedel und Mitterteich die komplette Vorrunde der Futsal-Kreismeisterschaft um den Lotto-Bayern-Cup über die Bühne. Die sieben Gruppensieger qualifizierten sich für das Kreisfinale am 6. Januar 2018 in Helmbrechts. Jeweils acht Mannschaften haben in den Zwischenrunden-Turnieren in Wiesau und Hof die Chance, ebenfalls noch den Sprung zur Endrunde zu schaffen.In Hof belegten der TuS Schauenstein (Gruppe 1), der 1. FC Waldstein (Gruppe 2) und die SpVgg Bayern Hof (Gruppe 3) jeweils den ersten Platz. In Wunsiedel setzten sich Kickers Selb (Gruppe 4) und der FC Vorwärts Röslau (Gruppe 5) durch. Auch in Mitterteich landeten die Favoriten FC Tirschenreuth (Gruppe 6) und SV Mitterteich (Gruppe 7) vorne.Unerfreulich waren die Absagen des FC Wüstenselbitz (Gruppe 1) und der SpVgg Wiesau (Gruppe 7). Die Spiele dieser beiden Mannschaften wurden jeweils mit 2:0 für die Gegner gewertet.VorrundeGruppe 11. TuS Schauenstein 5 18:6 15 2. ATS Hof/West 5 17:4 12 3. FSV Naila 5 10:8 9 4. VfB Wölbattendorf 5 8:12 6 5. SpVgg Faßmannsreuth 5 4:17 3 6. FC Wüstenselbitz 5 0:10 0Gruppe 21. 1. FC Waldstein 5 20:3 12 2. SpVgg Oberkotzau 5 14:4 12 3. SV 05 Froschbachtal 5 11:8 12 4. BSC Tauperlitz 5 10:12 4 5. FC Wiesla Hof 5 5:15 4 6. SG SW Gattendorf 5 2:20 0Gruppe 31. SpVgg Bayern Hof 5 17:2 15 2. SG Regnitzlosau 5 20:9 12 3. FSV Viktoria Hof 5 13:7 9 4. FSV Unterkotzau 5 4:11 3 5. FC Türk Hof 5 2:13 3 6. VfB Helmbrechts 5 5:19 3Gruppe 41. Kickers Selb 4 15:1 12 2. ASV Wunsiedel 4 3:5 7 3. VFC Kirchenlamitz 4 6:6 6 4. TV Selb-Plößberg 4 4:10 3 5. 1. FC Nagel 4 2:8 1Gruppe 51. FC Vorwärts Röslau 4 8:2 12 2. FC Hohenberg-Schirnding 4 7:6 6 3. TSV Thiersheim 4 10:4 6 4. TSV Arzberg-Röthenbach 4 3:4 6 5. BSC Furthammer 4 2:14 0Gruppe 6FC Tirschenreuth - ATSV Tirschenr. 2:1 SV Steinmühle - FC Lorenzreuth 3:0 TSV Konnersreuth - SG Marktredwitz 0:3 SV Steinmühle - FC Tirschenreuth 0:0 SG Marktredwitz - ATSV Tirschenreuth 1:2 FC Lorenzreuth - TSV Konnersreuth 3:1 FC Tirschenreuth - SG Marktredwitz 3:1 TSV Konnersreuth - SV Steinmühle 0:0 ATSV Tirschenreuth - FC Lorenzreuth 0:1 TSV Konnersreuth - FC Tirschenreuth 1:3 FC Lorenzreuth - SG Marktredwitz 1:3 SV Steinmühle - ATSV Tirschenreuth 1:0 FC Lorenzreuth - FC Tirschenreuth 1:2 ATSV Tirschenreuth - Konnersreuth 3:4 SG Marktredwitz - SV Steinmühle 2:4 1. FC Tirschenreuth 5 10:4 13 2. SV Steinmühle 5 8:2 11 3. SG Marktredwitz 5 10:10 6 4. FC Lorenzreuth 5 6:9 6 5. TSV Konnersreuth 5 6:12 4 6. ATSV Tirschenreuth 5 6:9 3Gruppe 7SpVgg Wiesau - SF Kondrau 0:2 SG Fuchsmühl - ATS Mitterteich 1:0 ASV Waldsassen - SV Mitterteich 2:1 SG Fuchsmühl - SpVgg Wiesau 2:0 SV Mitterteich - SF Kondrau 5:1 ATS Mitterteich - ASV Waldsassen 1:1 SpVgg Wiesau - SV Mitterteich 0:2 ASV Waldsassen - SG Fuchsmühl 2:2 SF Kondrau - ATS Mitterteich 2:0 ASV Waldsassen - SpVgg Wiesau 2:0 ATS Mitterteich - SV Mitterteich 0:6 SG Fuchsmühl - SF Kondrau 1:3 ATS Mitterteich - SpVgg Wiesau 2:0 SF Kondrau - ASV Waldsassen 0:1 SV Mitterteich - SG Fuchsmühl 2:0 1. SV Mitterteich 5 16:3 12 2. ASV Waldsassen 5 8:4 11 3. SF Kondrau 5 8:7 9 4. SG Fuchsmühl 5 6:7 7 5. ATS Mitterteich 5 3:10 4 6. SpVgg Wiesau 5 0:10 0ZwischenrundeFreitag, 15. Dezember, ab 17 Uhr in WiesauTeilnehmer: ASV Wunsiedel, VFC Kirchenlamitz, FC Hohenberg-Schirnding, TSV Thiersheim, SV Steinmühle, SG Marktredwitz, ASV Waldsassen, SF Kondrau.Samstag, 16. Dezember, ab 13 Uhr in HofTeilnehmer: ATS Hof/West, FSV Naila,VfB Wölbattendorf, SpVgg Oberkotzau, SV 05 Froschbachtal, BSC Tauperlitz, SG Regnitzlosau, FSV Viktoria Hof.EndrundeSamstag, 6. Januar 2018, ab 10.30 Uhr in HelmbrechtsKreisfinale mit 12 Mannschaften, bisher qualifiziert: TuS Schauenstein, FC Waldstein, SpVgg Bayern Hof, Kickers Selb, FC Vorwärts Röslau, FC Tirschenreuth, SV Mitterteich.