Sport Mitterteich

27.06.2017

23

0 27.06.201723

Souveräner Auftritt des SV Mitterteich im ersten Testspiel. Beim Bezirksligisten TSV Thiersheim siegten die Stiftländer nach einer engagierten Leistung klar mit 6:0 (4:0).

Sie haben ihre Sache gut gemacht. Auf jeden Fall befinden wir uns auf dem richtigen Weg. SVM-Trainer Andreas Lang

Klar, dass Andreas Lang, Trainer des SV Mitterteich, mit dem gezeigten Auftritt beim 6:0 in Thiersheim seiner Truppe durchaus einverstanden war. "Sie hat von der ersten Minute an alles umgesetzt, war dem teilweise hoffnungslos unterlegenen Gegner in allen Belangen überlegen. Ein Klassenunterschied war nicht zu übersehen."Überbewerten will der SV-Coach den klaren Sieg auf gar keinen Fall. Dazu sei der Gegner einfach zu harmlos gewesen. Bei konsequenterer Chancenverwertung wären die Oberfranken um eine zweistellige Einbuße nicht herumgekommen. In Vorbereitungsspielen steht für Lang das Ergebnis an zweiter Stelle. "Wichtig war, dass die Mannschaft meine Vorgaben in jeder Beziehung umsetzte und so dem überforderten Gegner nicht den Hauch einer Chance ließ." Bereits nach 22 Minuten lagen die Stiftländer mit 3:0 in Führung. Dabei gingen den Treffern sehenswerte Ballstafetten voraus. Im Gefühl des sicheren Vorsprunges ließen es die Gäste ruhiger angehen, ohne das Geschehen aus der Hand zu geben.Großes Lob zollte SV-Trainer Lang den Spielern aus der zweiten Reihe. "Sie haben ihre Sache gut gemacht. Auf jeden Fall befinden wir uns auf dem richtigen Weg." Das nächste Testspiel des Nordost-Landesligisten findet am Sonntag, 2. Juli, um 17 Uhr beim Bezirksligaaufsteiger SpVgg Selb 13 statt.Tore: 0:1 (15.) David Dobras, 0:2 (19.) Manuel Dürbeck, 0:3 (22.) Daniel Cavelius, 0:4 (35.) Manuel Dürbeck, 0:5 (54.) David Dobras, 0:6 (74.) Markus Broschik