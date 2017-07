Sport Mitterteich

26.07.2017

7

0 26.07.2017

Die besten deutschen Trial-Fahrer starteten in die Saison zur deutschen Meisterschaft. Unter den knapp 100 Fahrern mischten auch drei Aktive des MSC Stiftland Mitterteich - Kathrin Döhla, Aaron Schulz und Maximilian Schulz - ordentlich mit. Und es sprangen gleich vier Podestplätze heraus.

Bei besten Wetterbedingungen begann in Frammersbach im Spessart die Outdoor-Saison. In dem neben einem Skihang künstlich angelegten Trialgelände des MSF Frammersbach startete Aaron Schulz zu seinen ersten beiden Läufen zum DMSB-Trial-Open-Pokal. Am ersten Tag belegte der 16-Jährige mit 26 Strafpunkten den zweiten Platz. Es gewann Tobias Schmitt (16), Dritter wurde Tom Luis Fehrle (35). Am Sonntag lief es dann nicht ganz so gut für Schulz. Als Dritter hatte er das Nachsehen gegen Schmitt und Fehrle. Schulz kann dennoch stolz sein, bei seinen ersten beiden Läufen zur "Deutschen" gleich zwei Podestplätze erreicht zu haben. Ende August startet er bei der deutschen Jugendmeisterschaft.Nach einem Jahr Pause bei der DM meldete sich Kathrin Döhla zurück. Am Samstag landete sie auf dem fünften Platz, zum Podest fehlten aber nur 6 Punkte. Am Sonntag startete Döhla besser in den Wettbewerb. Mit nur 15 Strafpunkten in Runde eins lag sie auf Platz zwei, diesen gab sie in der zweiten Runde nicht mehr her. Nur die amtierende Europameisterin Theresa Bäuml war an diesem Tag besser. In der Gesamtwertung liegt Döhla nach zwei von acht Wettbewerben auf dem vierten Platz.Mit dem Ziel "Top-5-Platz" startete Maximilian Schulz im DMSB-Trial-Cup. Nach den ersten 15 Sektionen lag er an zweiter Position. Nur Paul Reumschüssel (ADAC Hessen/Thüringen) hatte mit 22 Strafpunkten 3 weniger als der Konnersreuther. In der zweiten Runde steigerte sich Schulz im Gegensatz zu seinen Kontrahenten enorm. Mit nur 14 Strafpunkten fuhr der 25-jährige mit Abstand die beste Runde. Mit insgesamt 39 Punkten fing Schulz Reumschüssel (48) noch ab. Dritter wurde Philipp Mackroth (51).Deutlich schlechter (Platz fünf) lief es für Schulz am Sonntag. Mackroth holte sich den Tagessieg vor Florian Rüdi und Reumschüssel. In der Gesamtwertung führt Mackroth mit 35 Wertungspunkten vor Reumschüssel (32) und Schulz (31).Die nächsten Wertungsläufe finden Anfang September in Ebsdorf statt.