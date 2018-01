Nordbayern-Cup und Hartwich-Skilanglauf in Neubau

Sport Mitterteich

10.01.2018

67

0 10.01.201867

Weit und breit kein Winter in Sicht: Der TuS Mitterteich muss deshalb mit seinen für Sonntag, 14. Januar, geplanten Skilangläufen um den Nordbayern-Cup und Josef-Hartwich-Skilanglauf ins schneesichere Neubau (Oberfranken) ausweichen. Wie TuS-Präsident Anton Bauernfeind mitteilte, herrschen dort exzellente Bedingungen. Meldungen für beide Wettbewerbe an Anton Bauernfeind, Telefon 09633/4608, oder Thomas Schiffmann, Telefon 09633/4933. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem Start möglich. Gelaufen wird in der klassischen Technik. Erster Start ist um 11 Uhr, gelaufen werden alle Kinder- und Jugendklassen, sowie alle Damen-, Herren- und Seniorenklassen. Die Streckenlängen reichen von zwei (Kinder) bis 30 Kilometer (Herren). Siegerehrung ist gegen 14 Uhr.

___Weitere Informationen: