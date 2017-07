Rekordteilnahme an den Tennis-Stadtmeisterschaften in Mitterteich

25.07.2017

Erinnerungen an den Tennisboom im Sog der Erfolge von Steffi Graf und Boris Becker werden wach. 57 Starter treten zu den Stadtmeisterschaften im Tennis an. Was die Organisatoren am meisten freut: Die meisten Starter sind Nachwuchsleute.

"So viele Teilnehmer hatten wir seit mehr als 20 Jahren nicht mehr", freute sich Abteilungsleiter Wolfgang Kolb am Sonntagabend bei der Siegerehrung. Gespielt wurden von Donnerstag bis Sonntag mehr als 70 Partien auf 5 Plätzen.Bürgermeister Roland Grillmeier war beeindruckt von der großen Teilnehmerzahl. Früher habe sich nur "ein kleines Häufchen" um den Titel bemüht. "Anscheinend sind die richtigen Leute am Werk." Stadtverbandsvorsitzender Peter Haibach sagte: "Mitterteich ist eine Sportstadt, dies zeigt sich beim Tennis." Er wünschte sich, dass der Boom anhält. Die Stadtmeister und Platzierten erhielten Pokale, Medaillen, Urkunden.