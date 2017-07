Sport Mitterteich

25.07.2017

Einmal mehr erwies sich der TuS Mitterteich als ein Meister bei der Organisation von Großveranstaltungen. Am Samstag zum Mitterteicher Volkslauf kamen 282 Läufer - so viele Teilnehmer wie noch nie, was den TuS-Präsidenten Anton Bauernfeind ebenso freute wie Bürgermeister Roland Grillmeier, Stadtverbands-Vorsitzenden Peter Haibach sowie zweiten Bürgermeister und TuS-Vizepräsidenten Stefan Grillmeier.

Der Oberpfälzer Volkslaufcup (OVL-Cup) wurde heuer zum 25. Mal ausgetragen. Wegen des Jubiläums erhielten alle Teilnehmer ein eigens kreiertes T-Shirt. Mit dem Lauf ermittelte der TuS gleichzeitig die Stadtmeister im Straßenlauf. Mit 15 Startern hielt sich die Zahl der Teilnehmer in Grenzen. Den Titel bei den Damen holte sich Christina Schiffmann. Sie lief die 3600 Meter in 16:40 Minuten. 13 Sekunden dahinter kam Johanna Zintl ins Ziel. Schiffmann nahm im Übrigen an acht Rennen des OVL-Cups teil und gewann in ihrer Altersklasse W 45 alle Rennen.Bei den Herren verteidigte Stefan Riedl über 7200 Meter in 32:55 Minuten den Titel vor Werner Fenzl in 42:04 Minuten. Stadtmeister bei den Schülern wurde Paul Schug. Bei den Kindern der Altersklasse 9-12 Jahre siegte Leonie Panitzek. Bei den Kindern unter 8 Jahren gewann Vincent Schön vor Christian Brückner und Rafael Panzer.Nach der gut zweieinhalbstündigen Siegerehrung (!) des OVL-Cups verloste TuS-Präsident Anton Bauernfeind noch Sachpreise im Wert von 3500 Euro unter allen Teilnehmern. Gleichzeitig versprach er eine Fortsetzung des OVL-Cups im kommenden Jahr.