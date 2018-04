Sport Mitterteich

08.04.2018

6

0 08.04.2018

Der SV Mitterteich stellt bereits frühzeitig die Weichen für die neue Spielzeit in der Landesliga: Vom Stiftländer Nachbarn FC Tirschenreuth (Bezirksliga) wechselt Stürmer Justin Wagner an die Marktredwitzer Straße. "Justin ist einer der talentiertesten Spieler in der Region. Er passt mit seinen Eigenschaften super in unser Konzept", lobt SVM-Trainer Andreas Lang den ersten Neuzugang.