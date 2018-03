Sport Mitterteich

Vom Abstiegskandidaten zum Überraschungsteam: Der SV Mitterteich ist in der Landesliga Nordost die Mannschaft der Stunde und seit 505 Minuten ohne Gegentor. Torhüter Fabian Scharnagl spricht mit Oberpfalz-Medien über die neue Stärke der Stiftländer.

Fabian Scharnagl: Das kann man schon so sagen. Dass sich dieses neu zusammengestellte Team so schnell findet und harmoniert, war in dieser Form sicherlich nicht zu erwarten. Aber wir haben erst 33 Punkte. Auf uns warten noch richtig heiße Wochen.Wir schauen immer nach unten. Wir wollen so schnell wie möglich den Klassenerhalt eintüten und dazu benötigen wir 40 oder sogar 42 Punkte. Erst wenn wir die auf dem Konto haben, können wir vielleicht mal andere Ziele formulieren.Absolut. Bei uns bleiben alle am Boden. Außer ein paar blöder Sprüche nach Siegen oder beim Training sind wir alle total fokussiert.Nach dem Sieg in Veitsbronn habe ich etwa gesagt: "Wer will gegen uns eigentlich noch ein Tor schießen?" Das gehört schon irgendwie dazu, aber grundsätzlich verbietet sich jeglicher Hochmut, weil der ansonsten umgehend bestraft wird.Ich glaube, Mitterteich konnte schon immer gut verteidigen. Darauf legen sie hier schon länger besonderen Fokus. Aber unsere Abwehr um Routinier André Keilwerth, Daniel Stich, Nick Watzlawik und Kevin Krassa spielt in der Tat eine überragende Saison. Aber grundsätzlich beginnt bei uns das Verteidigen schon weiter vorne: Die Stürmer laufen den ballführenden Gegner früh an und wir versuchen stets, als Mannschaft komplett hinter den Ball zu kommen.Andi hat daran einen sehr großen Anteil. Er hat es mitten im extremen Umbruch geschafft, eine neue Mannschaft zu formen, die auf Anhieb funktioniert. Und zudem ist es ihm gelungen, viele Talente aus der Region nach Mitterteich zu locken.Ich bin mit 25 Jahren wirklich der viertälteste Spieler bei uns. Das ist schon der Wahnsinn. Obwohl ich mich selbst schon noch als jungen Spieler betrachte, übernehme ich gerne mehr Verantwortung. Unsere 18- und 19-Jährigen sind ab und zu noch etwas grün hinter den Ohren, aber dennoch hebt keiner ab. Und sollte dennoch mal einer zum Höhenflug ansetzen, treiben wir Älteren ihm diese Flausen schon aus.Das sind immer 50:50-Situationen und da kann man sich nur schwer gezielt vorbereiten. Aber es wurde ja langsam mal Zeit, dass ich hier einen halte. Ich bin jetzt seit fünf Jahren in Mitterteich, aber das war mein erster parierter Strafstoß (lacht).Also für die Mannschaft hat der Klassenerhalt nach wie vor oberste Priorität. Wenn dann die aktuelle Serie rum ist, haben wir noch genügend Zeit, um über Ziele für die kommende Saison zu sprechen.Ich fühle mich in Mitterteich pudelwohl, aber jeder Einzelne will so hoch spielen, wie nur irgendwie möglich - das ist völlig normal. Wenn jetzt etwa ein Bayernligist oder noch höher anklopfen sollte, müsste man sich zusammensetzen. Aber vielleicht schaffe ich es ja auch mit Mitterteich noch höher (lacht).