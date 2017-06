Sport Mitterteich

20.06.2017

Mehr als 80 000 Aktive von Vereinen aus dem ganzen Bundesgebiet und aus aller Welt zog es heuer wieder zum Internationalen Deutschen Turnfest 2017 nach Berlin. Mittendrin eine 14-köpfige Gruppe des TuS Mitterteich.

Mitterteich/Berlin. Eine Woche lang ging es in der Bundeshauptstand rund. Auf dem Programm des Turnfestes standen aktiver Breitensport ebenso wie Leistungs- und Spitzensport. Hinzu kamen verschiedenste Showvorführungen. Verteilt waren die zahlreichen Veranstaltungen auf die Messehallen der Stadt, das Olympiagelände und die Sportstadien. Weil die Sportler in Massenquartieren untergebracht waren und viele Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Teil gemeinsam antraten, wurde auch das gegenseitige Kennenlernen gefördert.Zu den Höhepunkten zählten bereits der Festzug auf der Straße des 17. Juni und die anschließende Eröffnungsfeier am Brandenburger Tor. Die Gruppe des TuS Mitterteich war beim Festzug dabei und damit Teil der rund 15 000 Aktiven, die singend, Fähnchen schwingend und turnend durch die riesige Besucherschar zogen. Bereits hier wurde den Mitterteichern klar, warum das ganze Turnfest unter dem Motto "Wie bunt ist das denn" stand. Dieses Motto habe sich dann quer durch die ganze Woche und durch alle Veranstaltungen gezogen, wie die TuS-Verantwortlichen erklären. "Jung und Alt turnten, sangen, diskutierten und hatten Spaß miteinander", heißt es in ihrem Bericht weiter.Bei den üblichen Turnfest-Wahlwettkämpfen - ein Vierkampf aus Turnen, Leichtathletik und Schwimmen - konnte sich jeder TuS-Sportler im vorderen Feld seiner Altersklasse platzieren und jeder bekam die begehrte Turnfest-Medaille. Aus sportlicher Sicht der Höhepunkt für den TuS sollten die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften werden. Carmen und Ines Reif hatten sich dafür bei den Bayerischen Meisterschaften qualifiziert und in den vergangenen Wochen auch intensiv trainiert. Für Carmen sollte es aber ein trauriger Tag werden: Bereits beim Einturnen am Boden verletzte sie sich bei einem Rückwärtssalto so schwer am Knie, dass an ein Weitermachen nicht zu denken war. Der Wettkampf lief ohne sie ab. Ines stand trotz dieser schlechten Nachricht den Jahn-Neunkampf durch und landete nach drei turnerischen Übungen, drei Leichtathletik-Disziplinen und drei Disziplinen im Schwimmbad auf dem 19. Platz.Neben eigenen sportlichen Aktivitäten waren die TuS-Mitglieder natürlich auch als Zuschauer bei einer Reihe von Show- oder Leistungsvorführungen in den Messehallen, im Sommergarten und im Stadion. Der Besuch der großen Stadiongala mit der Bundeskanzlerin sowie der Besuch beim "Rendezvous der Besten" und bei verschiedenen Live-Konzerten im Sommergarten bleiben ebenfalls in guter Erinnerung. Das Turnfest 2017 wurde bei der schwungvollen Abschlussveranstaltung im Sommergarten des Messezentrums Berlins nicht nur von den Offiziellen aus Sport und Politik, sondern auch von den Organisatoren und vielen Teilnehmern als "Fest der Superlative" bezeichnet.Etwas müde, aber begeistert und voller neuer Ideen sowie voller Vorfreude auf die nächsten Turnstunden traten die Mitterteicher die Heimreise an. Beim Turnfest 2021 in Leipzig will der TuS auch wieder dabei sein.