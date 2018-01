Vermischtes Mitterteich

09.01.2018

24

0 09.01.201824

Der Frühschoppenstammtisch "Petersklause" hat beim Mitterteicher Weihnachtsmarkt mit Quarkbällchen und Zauberäpfeln sowie Kaffee und Caipirinha 817 Euro erwirtschaftet. Die 16 Stammtischmitglieder stockten den Betrag auf stattliche 1100 Euro auf und übergaben ihn an "Feuerkinder"-Schirmherrin Dr. Annemarie Schraml. Sprecher Max Wittmann kündigte bei der Übergabe an, dass die Aktion heuer beim Weihnachtsmarkt wiederholt werde. Dabei hoffen die Stammtischbrüder, die über den Gasthof "Zum Bären", das Tennisheim, das Gasthaus Messer und das Josefsheim in der "Petersklause" gelandet sind, auf einen besseren Standplatz. Dr. Annemarie Schraml stellte ihre Arbeit in Tansania vor und dankte für diese außergewöhnliche Hilfe.