Vermischtes Mitterteich

14.09.2017

26

0 14.09.201726

Mitterteich/Leonberg. Das lange Warten ist vorbei: In der Gemeinde Leonberg und in bislang unterversorgten Ortsteilen der Stadt Mitterteich ist offiziell das Breitbandnetz freigeschaltet worden. Rund 800 Haushalte können nun Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 50 Megabit pro Sekunde nutzen.

"Unsere Stadt ist im Umbruch", sagte Mitterteichs Bürgermeister Roland Grillmeier und spielte damit auf die vielen Baustellen in den Ortsteilen an, die vor allem wegen des Breitbandausbaus entstanden sind. Weil das bestehende Breitbandnetz im Stadtgebiet nun weiter aufgerüstet wird, sei hier noch einige Zeit mit Baustellen zu rechnen. Leonbergs Bürgermeister Johann Burger zeigte sich glücklich: "Für uns geht ein jahrelang gehegter Wunsch in Erfüllung." Burger verwies auf die enormen Vorteile der Bürger durch das schnelle Breitband. "Was bislang zu Hause kaum möglich war, kann jetzt vor dem Computer erledigt werden." Christian Pößl, Breitbandpate der Verwaltungsgemeinschaft Mitterteich, machte deutlich, dass jetzt bis zu 95 Prozent der Haushalte in der Stadt Mitterteich und der Gemeinde Leonberg Zugang zum schnellen Internets hätten. Die restlichen rund 40 Anwesen, meist Einzelgehöfte, sollen in einem weiteren Verfahren in den kommenden zwei Jahren auch noch angeschlossen werden.Christoph Bernik, Regio-Manager der Deutschen Telekom sprach von einem Kraftakt. So mussten in der Gemeinde Leonberg 35 Kilometer und auf dem Gebiet der Stadt Mitterteich 17 Kilometer Glasfaserkabel verlegt werden. Zu beachten sei, dass keine automatische Umstellung erfolgt. Kunden, die das schnelle Netz nutzen wollen, müssen sich an ihre Anbieter wenden und um die Verträge aktualisieren lassen.