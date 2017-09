Vermischtes Mitterteich

25.09.2017

38

0 25.09.201738

Zoigl hat das ganze Jahr Saison in Mitterteich. Doch am Kommunbrautag ist der Ausschank besonders gefragt. Für das süffige Kulturgut ist manchem Gast nicht einmal die Anreise aus Wales zu weit.

"Echter Zoigl"

Familienfest

Mit Kaiserwetter wurde die Zoiglstadt am Sonntag bedacht. Die Kommune hatte gemeinsam mit den vier Zoiglwirten eingeladen, und die Bierfans aus der Region kamen in Scharen. Schon zum Mittagessen brauchten die Gäste Glück, um einen Sitzplatz zu ergattern. Es bildeten sich zum Teil lange Warteschlangen, ehe alle die Teller voll mit heimischen Spezialitäten hatten. Die kulinarische Auswahl war groß zwischen Schweinshaxen und Schweinebraten, halben Gockerln und Schnitzeln, Wildschwein vom Grill oder einer deftigen Zoiglbrotzeit. Die Besucher genossen das Original- Zoiglbier direkt vom Kommunbrauer und dazu die Gemütlichkeit, wie es sie nur in den Zoiglstuben gibt.Unter den Gästen war auch Danny Taylor aus Wales. Der 73-Jährige verbringt gleich mehrere Wochen Urlaub in Windischeschenbach und genießt das Zoiglbier, die Brotzeiten und die entspannte Stimmung in den Gaststuben der Region. Im Gespräch mit den Oberpfalzmedien sagte der Brite: "Hier kann ich mich an jeden Tisch setzen. Ich liebe diese Atmosphäre, beim Zoigl bin ich unter Freunden." Taylor kann sogar das Wort "Zoiglstube" akzentfrei aussprechen.Im Schlepptau hatte er am Sonntag Norbert Neugirg, wohl bekanntester Verfechter des originalen Zoiglbiers, dessen Sohn Michael und den Wirt des Neuhauser Schafferhofs, Reinhard Fütterer. Der ist auch Vorsitzender der Schutzgemeinschaft "Echter Zoigl", sein Stellvertreter der Mitterteicher Thomas Seitz-Hartwich. Bei ihm trafen sich die Gäste zu einer kurzen Stippvisite und genossen dort die Gemütlichkeit. Auch Bürgermeister Roland Grillmeier stieß zum Anstoßen zu der Gruppe. Man kennt sich und war schnell auf einer Wellenlänge. Derweil spielte in der Zoiglstube Hartwich die "Rüscherl-Muse" aus Pleystein auf. Mit ihrer altbayerischen Wirtshaus- und Tanzlmusi lud sie die Gäste zum Mitsingen ein. In der Zoiglstube "Boozhaus", beim Lugert Hans, griff derweil die Band "Timeless" in die Saiten und begeisterte ihre Zuhörer. Werner Witt aus Grafenwöhr kümmerte sich derweil um das Wildschwein. Es war schon das Zweite, das er an diesem Tag grillte. In der Zoiglstube bei Wilhelm Oppl begeisterten Horst Scholz und Rainer Artmann als "Neualbenreuther Skiclub-Duo". Sie verstanden es auch dieses Mal, die Besucher zum Mitsingen zu animieren.Beim Kommunbrautag kommen aber nicht nur Bierfreunde auf ihre Kosten. Es gab auch selbst gebackenen Kuchen und Kaffee. War früher Zoigl oft hauptsächlich Männersache, so entwickelt sich die Mitterteicher Veranstaltung immer mehr zum echten Familienfest. Zwar trübte am Abend der Ausgang der Bundestagswahl bei einigen die Stimmung, aber der guten Laune der meisten Besucher tat dies keinen Abbruch. Kurzum - ein tolles Fest für Liebhaber des traditionsreichen Bieres.