Vermischtes Mitterteich

29.11.2017

Lara Zeitler ist das neue Mitterteicher Christkind. Ihren ersten Auftritt hat sie am Freitag, 1. Dezember, beim Auftakt der Reihe "Adventsschaufenster".

Zum zweiten Mal präsentiert der Gewerbeförderverein Mitterteich heuer ein Christkind. Die Wahl fiel auf die zwölfjährige Lara Zeitler, Tochter von Eva Daub-Zeitler und Franz Zeitler vom gleichnamigen Kaufhaus am Oberen Markt. "Sie ist eine geborene Münchnerin und damit ein Münchner Kindl", betont ihr Vater Franz. Lara besucht die Mädchenrealschule in Waldsassen und nennt als größtes Hobby ihr Pferd "Corghana". Mitglied ist sie in einem Reitverein in Oberfranken, der speziell das von ihr ausgeübte Dressur- und Springreiten anbietet. Deshalb ist das Pferd auch dort in einem Stall untergebracht. Fünfmal pro Woche besucht Lara ihr Tier. Aktiv ist sie auch im TuS Mitterteich, außerdem backt und kocht sie gerne und spielt Klarinette. "Ich freue mich, dass ich heuer das Christkind darstellen darf, für mich geht ein kleiner Traum in Erfüllung", erklärt die junge Mitterteicherin und ist überzeugt: "Es muss wunderschön sein, strahlende Kinderaugen zu sehen, wenn sie das Christkind erblicken."Zu sehen ist das neue Christkind zum ersten Mal an diesem Freitag. Um 17 Uhr startet zum vierten Mal die immer beliebter gewordene Reihe "Adventsschaufenster" des Gewerbefördervereins. Enthüllt wird das erste adventlich geschmückte Fenster beim Kaufhaus Zeitler am Oberen Markt. Mitveranstalter sind die Metzgerei Siller, Geschenke Landstorfer und Bio Bauer. Gegen 17.30 Uhr besuchen der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht die Kinder. Im Anschluss zieht das Christkind 50 Gewinner eines Suchspiels.Weiter geht die Reihe am Freitag, 8. Dezember, bei Lotto Haselbauer und der Metzgerei Siller in der Dr.-Karl-Stingl-Straße. Erstmals zu Besuch in Mitterteich sind die "Grölldeifl" aus Konnersreuth. Das Wohnheim St. Benedikt präsentiert eine Aufführung unter der Leitung von Adelgunde Bauer. Kleine Engel verteilen Geschenke an die Kinder. Am Freitag, 15. Dezember, laden die Schreinerei Weiß, Raum & Polster Friedl sowie die Metzgerei Grillmeier ein. Das Kinderhaus "Die kleinen Hankerler" und ein Weihnachtsengel werden für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Zum Abschluss der Reihe am Freitag, 22. Dezember, wird Station am Unteren Markt gemacht. Gastgeber sind das Modehaus Zeitler, die Metzgerei Grillmeier und der Obst- und Gartenbauverein. Aufspielen wird die Jugendstadtkapelle Mitterteich, mit dabei ist auch der Kindergarten St. Hedwig. Das Christkind wird kleine Geschenke verteilen.Lara Zeitler fiebert ganz besonders dem Mitterteicher Weihnachtsmarkt am Samstag, 9. Dezember, entgegen. Um 17 Uhr wird das Christkind vom Balkon des Rathauses aus zu den Besuchern sprechen.