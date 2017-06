Vermischtes Mitterteich

Kleinbüchlberg. "Wo kommt unsere Milch her, was frisst eine Kuh, gibt es eine lila Kuh", mit all diesen Fragen mussten sich gestern Vormittag die Landfrauen des Oberpfälzer Bezirksverbandes, bei der oberpfalzweiten Eröffnung des Kindertags des Bayerischen Bauernverbandes, beschäftigen. Zu Gast waren sechzig Kinder der Städtischen Kinderhauses "Zum kleinen Hankerler". In den kommenden zwei Wochen laden 55 Bauernhöfe in der Oberpfalz rund 4200 Kinder zu Besuchen ein. Nach dem gemeinsamen gesunden Frühstück entbot Bezirksbäuerin Rita Blümel den Kindern und Gästen ein herzliches Willkommen. "Für euch ist heute ein ganz besonderer Tag, ihr seid die ersten Kinder, die bei dieser Aktion in der gesamten Oberpfalz einen Bauernhof besichtigen". Diesmal finden die Besuche unter dem Motto "Wo wächst mein Mittagessen - Lebensmittel vom Bauernhof" statt. Schirmherr der Aktion ist Lothar Höher Bild: jr