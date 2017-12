Vermischtes Mitterteich

03.12.2017

11

0 03.12.201711

Großer Andrang am Oberen Marktplatz: Der Auftakt der Reihe "Adventsschaufenster" erweist sich als Besuchermagnet. Viele Kinder verfolgen mit strahlenden Augen den ersten Auftritt des Christkinds.

Zum vierten Mal startete der Gewerbeförderverein heuer die vierteilige Aktion "Adventsschaufenster", die von Mal zu Mal immer beliebter geworden ist. Los ging es beim Kaufhaus Zeitler, das gemeinsam mit der Metzgerei Siller und den Geschäften Geschenke Landstorfer und Bio Bauer zu der Zusammenkunft einlud.Die Holzbläsergruppe der Stadtkapelle unter der Leitung von Christa Hinz spielte adventliche Lieder, danach hatte das diesjährige Christkind (Lara Zeitler) seinen ersten Auftritt. Die Kinder staunten nicht schlecht, denn mit dabei waren auch ein Engel sowie ein mächtiger Nikolaus und zwei Krampusse, gestellt vom Mitterteicher Burschenverein. Der Nikolaus sprach ein paar mahnende Worte, die sich nicht nur an die Kinder richteten. Im Anschluss zog das Christkind 50 Gewinner eines Spielwaren-Suchspiels. Natürlich war die Freude bei den Gewinnern groß. Gewerbefördervereinsvorsitzender Stefan Grillmeier freute sich über die große Resonanz zum Auftakt der Reihe und wies auch gleich auf die nächste Aktion am Freitag, 8. Dezember, bei Lotto Haselbauer in der Dr.-Karl-Stingl-Straße hin. Zu Gast sein werden die "Grölldeifl" aus Konnersreuth.