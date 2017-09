Vermischtes Mitterteich

Hans Fick jun. ist neuer Vorsitzender des Burschenvereins "Concordia" Mitterteich. Er tritt die Nachfolge von Florian Bauernfeind an, der aber weiter als Stellvertreter tätig ist.

In der Jahresversammlung im Josefsheim begründete der scheidende Vorsitzende Florian Bauernfeind seinen Rückzug von der Spitze mit einem Mangel an Zeit. Den gleichen Grund nannte der bisherige Zoiglfestleiter Manuel Oppl, der jetzt Beisitzer ist.Den Vorstand bilden neben den Vorsitzenden Hans Fick jun. und Florian Bauernfeind Kassierer Michael Hildebrand und Stellvertreter Sebastian Richter (neu), Schriftführer Julian Scherer und Stellvertreter Magnus Summer, die aktiven Beisitzer Michael Betzl, Christopher Weiß, Manuel Oppl (neu) und Florian Härtl sowie die passiven Beisitzer Anton Fröhlich, Stefan Helgert, Josef Doß (neu) und Thomas Männer. Fahnenjunker ist Alexander Hutterer, Starkbierfestleiter ist Christoph Härtl, neuer Zoiglfestleiter ist Tobias Zintl, Nikolausbeauftragte sind Stefan Helgert und Sebastian Mayer (neu). Als Kassenrevisoren wurden Wilhelm Pauli und Thomas Seitz-Hartwich in ihren Ämtern bestätigt.Florian Bauernfeind hatte die versammelten Mitglieder eingangs willkommen geheißen und um eine Schweigeminute für die verstorbenen Vereinsmitglieder gebeten. Bauernfeind informierte, dass im Laufe des Vereinsjahres sieben neue Mitglieder aufgenommen wurden und der Burschenverein derzeit aus 339 Personen besteht. Im Rückblick erinnerte Bauernfeind unter anderem an den Nikolaus-Dienst mit 150 Auftritten, das "Oierhiatn" am Osterbrunnen und die Übergabe einer 400-Euro-Spende an Kinderkrebsstation Erlangen) sowie die Dreitagesfahrt nach Bad Reichenhall. Einen Dank sagte der scheidende Vorsitzende für die kräftige Unterstützung.Der scheidende Zoiglfestleiter Manuel Oppl ließ die Feierlichkeiten im Juli kurz Revue passieren und betonte, dass ein reibungsloser Ablauf nur durch die tatkräftige Unterstützung möglichst vieler Burschen möglich sei. Bei den Mitgliedern bedankte er sich für ihren unermüdlichen Einsatz. Starkbierfestleiter Christoph Härtl schloss sich den Aussagen Oppls an und betonte, dass der Umbau der Mehrzweckhalle nun einiges erleichterte. Nach einigen Grußworten von Bürgermeister Roland Grillmeier ging der offizielle Teil der Versammlung mit dem gemeinsam gesungenen Burschenlied zu Ende.