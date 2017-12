Vermischtes Mitterteich

07.12.2017

Nach einer Kostenreduzierung und der Erhöhung der Fördersumme will die Stadt Mitterteich die Dorferneuerung in Pechofen weiter vorantreiben. Ein anderes fest anvisiertes Ziel ist die Übernahme der Staatsstraße durch die Innenstadt - aber nicht zu jedem Preis.

In der jüngsten Stadtratssitzung erinnerte Bürgermeister Roland Grillmeier an einen Beschluss vom Juli. Demnach sollte die Dorferneuerung in Pechofen durchgeführt werden, wenn die Kosten nach einer zwischenzeitlichen Steigerung wieder sinken und das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) die Förderhöchstgrenze anhebt. Beides ist inzwischen geschehen. Das Planungsbüro hat durch die Prüfung von Einsparmöglichkeiten eine Senkung der Kosten von 500 000 Euro auf 465 000 Euro erreicht, das ALE hat daraufhin eine Erhöhung der Fördermittel von 280 000 Euro auf 350 000 Euro signalisiert.Bürgermeister Grillmeier und die Sprecher aller Fraktionen zeigten sich mit dem Ergebnis zufrieden und das Gremium gab mit einem einstimmigen Beschluss grünes Licht für die Einreichung der Förderanträge. Vorgesehen ist in Pechofen die Umgestaltung der Dorfmitte, die Errichtung eines Multifunktionsgebäudes, die Sanierung des Löschteichs und der Neubau eines Oberflächenwasserkanals (wir berichteten).Schon vor längerem führte die Stadt erste Gespräche mit dem Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach über eine Übernahme der innerörtlichen Staatsstraße 2176, die von der Ampelkreuzung an der Ecke Wiesauer Straße/Marktredwitzer Straße bis zum Ortseingang in der Waldsassener Straße reicht. Ihre grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme hat die Stadt zuletzt vor drei Monaten in einem Schreiben an die Behörde erklärt. Wie Bürgermeister Grillmeier jetzt im Stadtrat mitteilte, sollte ein Beschluss gefasst werden, um in konkrete Verhandlungen eintreten zu können. Gleichzeitig sollte ein Stadtplanungsbüro beauftragt werden, mögliche bauliche Veränderungen in diesem Bereich zu untersuchen.Alle Fraktionssprecher stimmten mit dem Bürgermeister darin überein, dass es letztlich auf die Bedingungen ankomme. "Wir müssen die Straße in einem sehr guten Zustand bekommen und dürfen uns nicht über den Tisch ziehen lassen", betonte Bernhard Thoma (Freie Wähler). Theo Schaumberger (CSU) wies darauf hin, dass etwa der Unterbau der Ampelkreuzung auf der Seite der Färberbrücke in schlechtem Zustand sei. Josef Schwägerl (CSU) bemerkte, dass mit einer Übernahme und Abstufung der Straße endlich der Schwerlastverkehr aus der Innenstadt verbannt werden könnte - natürlich mit Ausnahme der Anlieger. Zudem so, Schwägerl, könne man wieder verstärkt über einen Umbau des Oberen Marktes nachdenken, was Roland Grillmeier bestätigte.Der Stadtrat folgte einstimmig den von Bürgermeister genannten Beschlussvorschlägen. Grillmeier erklärte, dass man sich 2018 für Verhandlungen Zeit nehmen sollte, 2019 könnten dann die konkreten Vorbereitungen der Übernahme folgen.