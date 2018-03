Vermischtes Mitterteich

Damit hatte die Polizei nicht gerechnet. Ein betrunkener Radfahrer, der nicht mit einer Kontrolle und schon gar nicht mit einer Blutentnahme einverstanden war, griff die Polizei tätlich an. Gemeinsam gelang es den Beamten jedoch, den renitenten Radler aus dem Verkehr zu ziehen.

Der 36-jährige Mann war am Freitag gegen 23.50 Uhr mit einem hochwertigen E-Bike in der Waldsassener Straße unterwegs. Vor den Augen einer Polizeistreife stürzt er mit seinem Vehikel. Der Mann rappelte sich wieder auf, stieg wieder aufs Rad und fuhr weiter stadteinwärts. Weit kam er nicht, da lag er schon wieder am Boden. Die Ordnungshüter hatten schnell die Ursache für die unsichere Fahrweise des Radfahrers erkannt. Er war erheblich alkoholisiert und zeigte deshalb extremen Ausfallerscheinungen. Weil sich der Mann nicht ausweisen konnte, durchsuchten ihn die Beamten nach Ausweisdokumenten. Dagegen setzte er sich massiv zur Wehr und griff nach Angaben der Polizei einen der Beamten sogar tätlich an. "Es blieb daraufhin nichts anderes übrig, als die Maßnahmen mit körperlicher Gewalt durchzusetzen und den renitenten Radler zu fesseln", so ein Sprecher der Polizei.Auch die anschließende Blutentnahme im Krankenhaus musste zwangsweise durchgeführt werden. Damit nicht genug beleidigte der 36-Jährige einen der Polizeibeamten. Ein Polizist wurde durch den Widerstand zudem leicht an der linken Hand verletzt. Das unkooperative Verhalten hat für den Radler Folgen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, wegen Körperverletzung und wegen Beleidigung. Hinzu kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.