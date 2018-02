Vermischtes Mitterteich

02.02.2018

Erst jetzt zur Anzeige gebracht wurde ein Einbruch auf dem Gelände des Kreislehrgartens am Wehrpoint. Die Tat fand bereits zwischen Sonntag, 7. Januar, und Donnerstag, 11. Januar, statt. Der Täter drang in ein Gartenhaus ein, das von der Kinder- und Jugendgruppe des Obst- und Gartenbauvereins genutzt wird, und entwendete daraus ein Sparschwein mit geringem Inhalt. An einem weiteren Gartenhaus wurden eine Fensterscheibe zerschlagen und die Türklinke abgebrochen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 500 Euro. Der Entwendungsschaden beträgt rund 25 Euro. Um Hinweise bittet die Polizei Waldsassen, Telefon 09632/849-0.