Vermischtes Mitterteich

22.03.2018

"Showtime" - so der Titel es Wettkampf, den der Turngau Oberpfalz Nord in ausrichtet. Die Nachwuchs-Showtanzgruppe des TuS Mitterteich kehrt mit einem Spitzenplatz zurück.

Den ersten Rang holte sich die Gruppe, die sich "Fantasia" nennt. "In diesem Jahr war das Teilnehmerfeld so stark wie noch nie", heißt es dazu in der Pressemitteilung über die Konkurrenz. Rund 400 Tänzerinnen und Tänzer in 31 Teams stellten sich in vier Disziplinen und Altersgruppen der Herausforderung und kämpften darum, die beste Tanzgruppe zu sein. Austragungsort war die Turnhalle des Gregor-Mendel-Gymnasiums in Amberg.Die 16 Mädchen der Gruppe "Fantasia" waren in der Kategorie "Kids" mit ihrer Show "Time in - Time out" gestartet und mussten sich der Konkurrenz von acht weiteren Gruppen in ihrer Altersklasse stellen. Die Mitterteicherinnen gingen als vierte Gruppe in das Turnier und legten nach zahlreichen intensiven Trainingsstunden in den letzten Wochen, in denen die Choreographie nochmals stark verfeinert und perfektioniert wurde, einen souveränen Auftritt aufs Parkett. Mit ihrer fehlerfreien Darbietung, ihren akrobatischen Figuren und ihrer positiven Ausstrahlung überzeugten die Tänzerinnen nicht nur das Publikum, sondern auch die Wettkampfrichter.Bei der Siegerehrung fieberten die Mädchen gemeinsam mit denen der anderen Gruppen auf das Endergebnis hin. Mit 70 von 100 möglichen Punkten konnte "Fantasia" nicht nur das Ergebnis "sehr gut" und damit den Sieg in ihrer Altersklasse erreichen, sondern gelangte sogar unter allen 31 teilnehmenden Formationen aller Altersklassen auf Platz 6. Mit diesem hervorragenden Ergebnis konnte "Fantasia" überglücklich eine erfolgreiche Faschingssaison schließen und freut sich auf noch viele Auftritte mit ihrem Sieger-Tanz im Sommer wie beispielsweise bei der Mini-WM in Schönhaid oder dem Marktplatzfest der Stadt Mitterteich.