Vermischtes Mitterteich

02.02.2018

Im dritten Teil der aktuellen Reihe "Erzählcafé", der wiederum im Mehrgenerationenhaus stattfand, ging es um drei Gasthäuser rund um den Unteren Marktplatz: "Goldener Löwe", "Gasthof zur Sonne" und Brauereigasthof Hösl. Vorsitzender Werner Männer vom Arbeitskreis Heimatpflege hieß die Gäste willkommen und freute sich über ein volles Haus. Referentin Monika Beer-Helm konnte den Besuchern wieder viele Neuigkeiten vermitteln. Gleich zu Beginn bat sie die Anwesenden, zu Hause nach weiteren Bildern zum Thema Gaststätten zu suchen. Es sei angedacht, zu dieser Serie ein Buch herauszubringen.

Der frühere Gasthof "Zum goldenen Löwen", heute Pizzeria "Da Marco", hat bereits eine bewegte Geschichte hinter sich. Als einstiger Besitzer ist noch ein gewisser Herr Zeitler bekannt. In Mitterteich wurde er beim Hausnamen "Houchhout" genannt. Dieser Gastwirt, so erzählt Monika Beer-Helm, habe genau Buch geführt. Dabei habe er auch so manche Nebensache in seinem Kassenbuch aufgeschrieben, wie zum Beispiel die Regierungserklärung von 1925. Das war die Zeit, in der der Mitterteicher Dr. Karl Stingl Reichspostminister war.Eine andere interessante Begebenheit aus dem Kassenbuch war die Umstellung von Papiergeld auf die neue Währung Goldmark. Weil damals in Milliarden und Billiarden gerechnet wurde, musste das Geld im Rucksack zur Bank gebracht werden. Als dann die Umstellung kam, war aus einer Billion Papiergeld eine einzige Goldmark geworden. Viele weitere Ereignisse, von denen heute kaum noch jemand weiß, hat der "Houchhoutseff" in seinem Kassenbuch festgehalten. Später ist aus dem "Löwen" das "Bierfassl" geworden, das zeitweise Michael Hösl mit seiner Frau bewirtschaftete. Es wurde später unter neuer Leitung weitergeführt. Schließlich ist daraus ein italienisches Restaurant geworden.Das nächste vorgestellte Wirtshaus ist in Mitterteich unter der Bezeichnung "Goakuchn" bekannt, der "Gasthof zur Sonne". Heute steht an diesem Platz das Modehaus Zeitler. Laut Monika Beer-Helm muss dieser Gasthof sehr bedeutend gewesen sein. Es gab darin ein Gastzimmer, eine Restauration, ein Café und einen Saal. Dieser war zugleich auch das erste Kino in Mitterteich. Die "Sonne" war auch das Vereinslokal des Burschenvereins. Außerdem war an das Haus noch eine Konditorei angegliedert, in der damals schon Torten angeboten wurden. Später im Zweiten Weltkrieg waren hier auch Zwangsarbeiter untergebracht, die täglich von einem bewaffneten Mitterteicher zur Arbeit geführt wurden.Weiter ging es in den Ausführungen der Referentin um das Bräustüberl der Hösl-Brauerei. In der Anfangszeit firmierte es noch als Gambrinusbräu. 1906 wurde es von Hans Hösl übernommen. Auch dazu erzählte Monika Beer-Helm einige Geschichten, zum Beispiel dass Hans Hösl kein Freund der Nazis gewesen sei. Wenn der Hitlergruß verlangt war, habe er stets den Arm gehoben und dazu "Drei Liter" gerufen.Die Anwesenden erinnerten sich, dass hinter dem Gasthof noch der "Wasserheindl" seine Limonaden herstellte. Es war die erste Limonadenfabrik in Mitterteich. Nach einem Brand, der große Teile der Hösl-Brauerei in Mitleidenschaft zog und auch den Dachstuhl des Wirtshauses betraf, wurde das Anwesen um ein Stockwerk erweitert. Damals verkaufte Hösl Bier auch noch "über die Straße", in einer sogenannten Flaschenbierhandlung. Insgesamt 53 solcher Verkaufsstellen gab es damals in Mitterteich.Zum Abschluss erwähnte die Referentin, dass das letzte Erzählcafé in diesem Winterhalbjahr am Dienstag, 27. Februar, stattfinden wird. Dann wird über alle noch nicht genannten Gasthäuser berichtet.