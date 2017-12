Vermischtes Mitterteich

05.12.2017

4

0 05.12.2017

Mit drei Themen erinnert der Arbeitskreis Heimatpflege beim Erzählcafé im Mehrgenerationenhaus an frühere Mitterteicher Gastlichkeit: Casino, Restauration Deutsche Eiche und Gaststätte Seebach.

Saal und Bühne

Zuletzt "James"

Referentin Monika Beer-Helm hatte außer alten Fotos wieder eigene Recherchen angestellt, während viele der Fotos aus dem Stadtarchiv stammten. Aber auch einige Mitterteicher hatten mit Bildern aus ihren Fotoalben zum Gelingen dieses Nachmittags beigetragen, der übrigens wieder sehr gut besucht war. Gezeigt wurde als erstes das frühere Casino bei der ehemaligen Porzellanfabrik Werk B in der Hüblteichstraße. Beer-Helm erinnerte, dass während des Zweiten Weltkrieges 1944 die Messerschmitt-Werke in Regensburg von den Alliierten bombardiert wurden. Daraufhin entschlossen sich die Nationalsozialisten, die Produktion der Flugzeugteile zu dezentralisieren.In einem Teil der ehemaligen Porzellanfabrik Werk B in der Hüblteichstraße wurden daraufhin pneumatische Teile für die Militärflugzeuge hergestellt. Ein Teil der Arbeiter wurde von Regensburg nach Mitterteich verlegt. Für diese Arbeiter war das Casino als Kantine geschaffen worden. 1942 sei es erbaut worden, ab 1945 wurde es als Kantine genutzt, dann als Gaststätte und zuletzt war es Unterkunft für die Gastarbeiter in der Porzellanindustrie. 1988 erfolgte der Abriss. Auf dem Platz wurde dann das neue Werk C der Porzellanfabrik gebaut.Das Haus war mit einem großen Saal und mit einer großzügigen Bühne ausgestattet worden. Besonders exklusiv war, dass in dem Saal ein Flügel vorhanden war. Für die damalige Zeit einmalig. Später nach dem Krieg war das Casino Restauration mit großem Biergarten. Viele Veranstaltungen fanden hier statt, vor allem während der Faschingszeit. Bekannt sei gewesen, dass das Malerpersonal seine legendären Faschingsbälle abhielt. Dazu erschienen die Besucher meist kostümiert oder maskiert.Bei den Tanzveranstaltungen seien vor allem die einfallsreichen Saaldekorationen berühmt gewesen. Einige der Besucher erinnerten sich wer die Personen auf den gezeigten Bildern waren. Außer den zahlreichen heimischen Musikkapellen seien im Casino auch international bekannte Orchester aufgetreten wie beispielsweise Kurt Edelhagen oder Max Greger.Als nächstes wurde an die Gaststätte zur Deutschen Eiche in der Gartenstraße erinnert. Legendär waren hier vor allem die großen Kastanienbäume im Biergarten, die zum Teil heute noch stehen. Besitzer war zuletzt die Familie Kraus, wozu Monika Beer-Helm die beiden Söhne im Mehrgenerationenhaus begrüßen konnte. Das Haus war einst im Besitz der Kaiserhof-Brauerei, wurde dann von Kraus gekauft und später wieder an die Brauerei zurückverkauft worden. Das Gasthaus hatte auch eine Kegelbahn. Auf alten Postkarten war der idyllische Biergarten mit den großen Bäumen zu sehen. Darin standen im Gegensatz zu heute einfache Holztische und Bänke.Auch eine Tankstelle gehörte zum Gasthaus. Als die Familie Kraus das Gasthaus aufgab, übernahm es Ferdinand Eiglmeier. Zuletzt war die Diskothek "James" darin. Das Haus brannte später ab. Es gehört heute Herta Rudhoff, die nach entsprechendem Umbau einen modernen Friseursalon betreibt.Zum Abschluss kam Monika Beer-Helm auf die Gaststätte "Zur neuen Zeit" zu sprechen. Nach anfänglichen ratlosen Gesichtern klärte sie auf, dass es sich um die Gaststätte Seebach in der Tirschenreuther Straße handelte. Die Familie Seebach stammt ursprünglich aus Thüringen, verriet sie. Es wurde eine Pferdemetzgerei und ein Gasthaus betrieben. Auch eine große Wiese gehörte zu dem Grundstück, das zunächst dem Arbeiter-Turn- und Sportverein (ATS) als erster Fußballplatz diente. Sogar eine Besuchertribüne war vorhanden.Später wurde aus dem Platz eine Festwiese auf der alljährlich Frühlingsfeste mit großen Fahrgeschäften abgehalten wurden. Das letzte Frühlingsfest fand im Jahr 2008 statt. Auch Zirkusunternehmen machten hier Zwischenhalt. Der berühmteste war Zirkus Krone. Eine besondere Attraktion sei eine Waffenschau der Bundeswehr gewesen, beendete sie die Bilderschau. Wegen der Weihnachtszeit gibt es eine kleine Pause. Die nächste Zusammenkunft wird am letzten Dienstag im Januar 2018 stattfinden. Dann geht es um die Gasthäuser am Unteren Marktplatz.