Vermischtes Mitterteich

12.12.2017

29

0 12.12.201729

Anfang Oktober musste die Feuerwehr Mitterteich wie so oft zu einem Verkehrsunfall auf der A 93 ausrücken. Darin verwickelt war eine Familie aus Sachsen, wobei der schwer verletzte Vater in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Gemeinsam mit der ebenfalls alarmierten Wehr aus Marktredwitz sorgten die Mitterteicher Einsätzkräfte für eine schnelle Bergung des Mannes, der umgehend mit dem Hubschrauber ins Klinikum Bayreuth geflogen wurde. Knapp zwei Monate später kam der Gerettete, Carsten Schulz, mit seiner Familie wieder in Region, um die Helfer zu würdigen. Nach einem Besuch in Marktredwitz fuhren die Sachsen zur Feuerwehr Mitterteich und dankten für das schnelle und fachgerechte Eingreifen. Als Geschenk gab es ein Räuchermännchen. "Wir freuen uns über diese nicht alltägliche Geste von Betroffenen und wünschen Carsten Schulz weiterhin gute Besserung und der Familie alles Gute", betont Kommandant Franz Bauernfeind.