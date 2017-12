Vermischtes Mitterteich

15.12.2017

27

0 15.12.201727

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es am Morgen auf der B299 bei Mitterteich. Mehrere Holzlaster hatten sich gegen 7 Uhr aufgrund der Schneeglätte bei der Abfahrt in Richtung Leonberg festgefahren und blockierten die Fahrbahn.

Wegen des hohen Verkehrsaufkommens bildete sich in Richtung Waldsassen ein längerer Stau. "In der Gegenrichtung kam es im Verlauf des Vormittags zu zwei Auffahrunfällen", bilanziert Polizeisprecher Josef Schiffmann. Gegen 7.35 Uhr bemerkte eine 18-Jährige einen vorausfahrenden Renault zu spät und prallte mit ihrem Ford in das Heck des Renault. Es entstand ein Schaden von rund 6500 Euro.Bei einem Auffahrunfall gegen 9.25 Uhr am Kreisverkehr vor der Autobahn wurde eine Person verletzt. Eine Renault-Fahrerin musste am Kreisverkehr anhalten, ein nachfolgender Mercedes-Fahrer konnte wegen der Eisglätte nicht rechtzeitig anhalten und prallte auf den Renault. Den Schaden nach diesem Unfall schätzt die Polizei auf rund 1200 Euro.