Vermischtes Mitterteich

03.08.2017

03.08.2017

Gute Nachricht für Betreiber und Nutzer des Mitterteicher Mehrgenerationenhauses: Das Bundesfamilienministerium hat das Förderprogramm, von dem auch die Einrichtung im Stiftland profitiert, um vier weitere Jahre verlängert.

Wie aus einer Pressemitteilung des SPD-Bundestagsabgeordneten Uli Grötsch hervorgeht, erhält das Haus weiterhin - wie schon im Rahmen der Vorläuferprogramme - einen jährlichen Zuschuss von 40 000 Euro. Davon zahlt der Bund 30 000 Euro, die übrigen 10 000 Euro übernimmt die Stadt Mitterteich. Deutschlandweit können rund 550 Mehrgenerationenhäuser an dem erneuerten Förderprogramm teilnehmen."Davon, dass in den Häusern Großartiges geleistet wird, habe ich mich bereits in der Vergangenheit persönlich überzeugt. Deshalb habe ich mit Herzblut bei der SPD-Familienministerin Katarina Barley für eine weitere Förderperiode geworben. Mit Erfolg", schreibt Uli Grötsch. "Mit der SPD an der Regierung wurden diesmal 100 Häuser deutschlandweit mehr gefördert als unter der letzten schwarz-gelben Regierung", heißt es in der Mitteilung weiter. "Mehrgenerationenhäuser sind Sinnbild für gelebte Solidarität und stehen für sozialen und insbesondere generationenübergreifenden Zusammenhalt. Gerade in einer Zeit, in der wir die soziale Kälte und Verrohung der Gesellschaft beobachten, sind solche Begegnungsorte für Jung und Alt wohltuend und wertvoll", sagt Uli Grötsch und verspricht: "Ich werde mich auch weiterhin dafür einsetzen, dass bei der Prioritätensetzung in Berlin solche Erfolgsmodelle nicht "hinten runterfallen".Hochzufrieden ist man natürlich bei der Arbeiterwohlfahrt, die seit Januar 2015 Träger der Einrichtung ist. "Wir freuen uns, dass es mit der Teilfinanzierung weitergeht", betont AWO-Kreisgeschäftsführerin Angelika Würner auf Nachfrage der Oberpfalz-Medien. Der Zuschuss sei sehr wichtig, decke aber nicht die Gesamtkosten, weshalb man entsprechend wirtschaften müsse. Versucht werde stets, mit der Vermietung von Räumen und Veranstaltungen zusätzlich Geld in die Kasse zu bekommen. "Auch Spenden sind jederzeit willkommen", so Würner. Ein langfristiges Ziel sei es zwar weiterhin, dass die Einrichtung kostendeckend arbeitet. Viel wichtiger sei es aber, eine lebendige Einrichtung zu bieten, die jedem offen steht. "Jeder soll es sich leisten können, das Haus zu besuchen oder eine Feier dort auszurichten." Ein großes Lob richtet Angelika Würner an das MGH-Team: "Es leistet sehr gute Arbeit dabei, das Haus mit Leben zu füllen."