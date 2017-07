Geschwister in Mitterteich kamen am gleichen Tag zur Welt

06.07.2017

Kaum glaublich aber wahr. Die dreijährige Lina ist am 14. Juni 2014 um 8.41 Uhr geboren, ihr kleiner Bruder Luis exakt drei Jahre später am gleichen Tag um 9.51 Uhr. Die beiden Geschwister dürfen künftig ihren Geburtstag an einem Tag feiern.

Zur Welt kamen beide im Klinikum in Marktredwitz. Die beiden Eltern, Daniel und Christina Broschik, sie sind in der Goethestraße zuhause, versichern, dass die tagesgenaue Geburt keine Absicht war. Beide Kinder kamen auf normalen Weg zur Welt. Ausdrücklich danken sie der Geburtsabteilung des Klinikums in Marktredwitz, wo sie beste Betreuung erfahren haben.Wir treffen eine glückliche junge Familie vor, die in einem Neubaugebiet in der Zoiglstadt zuhause ist. Dort haben sie sich ein neues Haus gebaut, das sie im vergangenen Oktober bezogen haben. Schnell wird klar, hier sind die Kinder der Mittelpunkt der jungen Familie. Die oberpfälzisch-oberfränkische Ehe, der 29-jährige Daniel stammt aus Mitterteich und seine 26-jährige Gattin aus Hohenberg/Eger, haben sich mit den beiden Wunschkindern einen gemeinsamen Traum erfüllt. „Wir wollten schon ein zweites Kind, wann es geboren wird, war uns eigentlich egal. Wir hatten nur einen Wunsch, dass es gesund wird. Dies wurde uns erfüllt“. Der errechnete Termin für den kleinen Luis war eigentlich der 17. Juni. Christina Broschik erinnert sich noch ganz genau. „Am Mittwoch, 14. Juni bekam ich meine ersten Wehen, gegen 8 Uhr kamen wir im Klinikum Marktredwitz an und keine zwei Stunden später war der kleine Luis schon auf der Welt“. Da war das Familienglück perfekt.Die beiden Eltern können auch drei Wochen nach der Geburt ihres Sohnes ihr Glück kaum fassen. Für die junge Familie lief bisher fast alles wie im Traum. „2015 wurde Lina geboren, 2015 haben wir in Pechbrunn kirchlich geheiratet, 2016 haben wir unser Haus gebaut und sind eingezogen und heuer kam unser Sohn Luis zur Welt“. Wie soll es jetzt weiter, fragen beide glücklich? Für die junge Familie bleibt derzeit nicht viel Zeit für Hobbys. Daniel spielte bis vergangenes Jahr noch Eishockey beim EHC Stiftland, „ich bin dem Puck fast zwanzig Jahre hinterher gejagt“. Jetzt ist Daniel ganz Familienmensch und freut sich auf die Kinder, den Haushalt und wenn er etwas mit seiner Familie gemeinsam unternehmen kann. Tochter Lina besucht derzeit die Kinderkrippe im Städtischen Kindergarten, ehe sie im September regulär in die Gruppen des Kinderhauses wechselt. Liebevoll kümmert sich die kleine Lina um ihren Bruder Luis und freut sich, wenn sie ihn füttern darf.Die Familie Broschik feiert jetzt am gleichen Tag Kindergeburtstag für ihre beiden Sprösslinge. Zu kurz kommen wir mit Sicherheit keines der Kinder, sind die Eheleute überzeugt. Endlich, so die Beiden, wird unser neues Haus mit Leben erfüllt. Da trifft es sich gut, dass derzeit die Gartenanlage neu gestaltet wird. Immer mit dabei sind die Teddybären Knut und Leo, die erklärten Lieblinge von Tochter Lina.