Vermischtes Mitterteich

19.12.2017

Zwei Verletzte und rund 28.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag in Mitterteich.

Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer wollte laut Polizeibericht gegen 10.50 Uhr die Tirschenreuther Straße in Richtung Städtischer Bauhof überqueren. Dabei habe er eine 47-jährige Frau übersehen, die mit ihrem Auto auf der Vorfahrtsstraße stadteinwärts unterwegs war. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen."Dabei wurden der 85-jährige Beifahrer im Auto der 47-Jährigen und der 45-jährige Unfallverursacher mittelschwer verletzt", meldet Josef Schiffmann von der Polizeiinspektion Waldsassen. Beide seien mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht worden. "An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro und 12.000 Euro", informiert Schiffmann. Die Feuerwehr Mitterteich war vor Ort.