19.06.2017

(jr) Den kirchlichen Bund der Ehe schlossen am Samstag in der Christuskirche die Mitterteicherin Carina Eckert und der Waldsassener Matthias Knörrer. Die Trauung nahm Pfarrer Martin Schlenk vor. Für die musikalische Gestaltung der der Feier zeichneten Christine Schlenk an der Orgel und Gesangssolistin Bettina Mildner verantwortlich. Nach der Trauung erwarteten die Fußballer des SV Mitterteich das Brautpaar. Matthias Knörrer spielt in der zweiten Fußballmannschaft und ist dort nach eigenen Angaben ein Allrounder. Carina Eckert ist die Tochter des SVM-Vorsitzenden Roland Eckert. Gefeiert wurde anschließend im Gasthaus Sommer in Kondrau, wohnen wird das junge Paar in Mitterteich.