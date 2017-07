In Notlage die Nerven behalten

Vermischtes Mitterteich

Es sind dramatische Szenen, die sich am 13. Mai in einem Mitterteicher Hinterhof abspielen. Das Messer eines Rasenmähers säbelt dem 78-Jährigen Anton Brenk fünf Finger ab, es droht ein lebensgefährlicher Blutverlust. Dass er in kürzester Zeit die nötige Hilfe bekommt, hat er seinem 11-jährigen Enkel zu verdanken.

Motor springt plötzlich an

Stundenlange Operation

Nicht darüber nachdenken

Anton Brenk wirkt locker und gelassen, wenn er heute im Kreis seiner Familie über das Geschehen an jenem Samstag spricht. Das Gleiche gilt für seine Frau Anni, Tochter Korina und die beiden Enkelkinder, den 11-jährigen Cailan und die 7-jährige Lauren. Dabei gab es einiges zu verarbeiten, vor allem für Cailan, der nur wenige Augenblicke nach dem Unfall als Erster bei seinem schwer verletzten Opa war und vorbildlich reagiert hat.Eigentlich hätte Cailan, der das Stiftland-Gymnasium in Tirschenreuth besucht, am frühen Nachmittag des 13. Mai seine Hausaufgaben erledigen sollen. Aber stattdessen drängt ihn sein Opa dazu, doch lieber mit ihm in den Garten zu gehen und beim Rasenmähen zu helfen. "Dass er mitgekommen ist, war mein erstes Glück im Unglück an dem Tag", betont Anton Brenk.Vor dem Einschalten des Benzinrasenmähers bemerkt der Rentner, dass noch Gras im Gerät steckt. Er dreht den Mäher um und macht sich mit dem Wasserschlauch an die Reinigung. Nach den Grobarbeiten, als sich Cailan für einen Moment entfernt hat, um das Wasser abzudrehen, will Brenk per Hand noch einige letzte Reste entfernen. Und dann passiert es. Plötzlich springt der Motor an und setzt blitzschnell das scharfe Messer in Bewegung, das die oberen Glieder aller fünf Finger an der linken Hand abtrennt."Ich habe nichts gespürt, gar nichts!", erinnert sich Anton Brenk. "Geschrien habe ich auch nicht." Wohl im Schockzustand hält er sich auf den Beinen, macht sich sogar auf den rund 150 Meter weiten Weg zum Haus. Cailan ist zur Stelle und will ihn langsam führen. Erst jetzt, nach anfänglicher Verzögerung, schießt das Blut regelrecht aus den fünf Wunden heraus. Cailan erkennt den Ernst der Lage und rennt sofort los, um Hilfe zu holen. Alarmiert von den aufgeregten Rufen des Jungen entdeckt Korina Brenk ihren stark blutenden Vater. Sie verständigt den Rettungsdienst, stellt sicher, dass Lauren nicht aus der Wohnung kann, und eilt hinunter in den Hof.Der schwer verletzte Anton Brenk hat sich inzwischen weiter in Richtung Haus geschleppt, unverändert stark ist die Blutung. Seine Tochter bindet ihm den Arm ab und kann nur noch auf ein schnelles Eintreffen des Notarztes hoffen. Tatsächlich, nur wenige Minuten nach dem Notruf, sind die Helfer da. Sie versorgen den 78-Jährigen und bringen ihn per Sanka zur nahen BRK-Wache, wo sie ihn nur kurze Zeit später an die Besatzung eines Rettungshubschraubers übergeben. Mit im Gepäck sind auch die abgetrennten Fingerglieder, die ein Sanitäter vor der Abfahrt noch aus dem Rasenmähergehäuse gefischt hat - eingepackt in einer Tüte und gekühlt mit Trockeneis.Dass die Retter und speziell der Helikopter so schnell vor Ort waren, bezeichnet Brenk als "mein zweites Glück im Unglück". Denn an dem Tag habe es noch mehr Notfälle in der Umgebung gegeben - wäre der Unfall später passiert, wäre das Ganze vielleicht anders ausgegangen, so seine Überlegung. "Der Begleiter im Helikopter hat sich rührend um mich gekümmert und mich immer wieder beruhigt", erzählt Anton Brenk, der die ganze Zeit bei Bewusstsein blieb. Nach dem Eintreffen im Universitätsklinikum Regensburg geht es sofort in den OP. Fast vier Stunden lang dauert die Operation, bei der es den Ärzten gelingt, zumindest zwei Fingerglieder wieder anzunähen. "Die Glieder von Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger waren aber zu zerfetzt, da war nichts mehr zu machen", berichtet Brenk.In Mitterteich lauert die Familie während der Operation am Telefon und sehnt eine erlösende Nachricht herbei. Der anfangs gefasste Cailan ist jetzt völlig aufgelöst und weint gemeinsam mit Schwester Lauren. Groß ist die Freude, als es schließlich heißt, dass Anton Brenk das Schlimmste überstanden hat. Anni Brenk kann es gar nicht fassen, als sich ihr Mann noch am gleichen Abend selbst meldet. Er ist schnell wieder guter Dinge und muss schmunzeln, als er einen Spruch von Lauren hört: "Lieber einen Opa mit einer halben Hand als keinen Opa!"Im Krankenhaus ist man erstaunt von der robusten körperlichen Verfassung des früheren Stahlbauschlossers. "Das hatten wir noch nie, dass einer mit 78 noch so fit ist", zitiert Brenk einen Arzt. Hinzu kommt das Gemüt des gebürtigen Rheinländers, das sich nicht trüben lässt. Weder durch das Unfallgeschehen selbst, noch durch die Tatsachen, dass zwei Finger auf Dauer verkürzt bleiben und noch eine lange Reha-Phase bevorsteht. Nur vier Tage nach der Einlieferung kann der ursprünglich aus Wörrstadt (Landkreis Alzey-Worms) stammende und seit 1972 in Mitterteich ansässige Senior das Krankenhaus verlassen.Warum der Rasenmäher angesprungen ist, bereitete Anton Brenk zunächst immer wieder Kopfzerbrechen. "Ich kann es mir nicht erklären." Möglicherweise war das Messer beim letzten Einsatz vor der verhängnisvollen Reinigung blockiert gewesen und der Motor gar nicht vollständig abgestellt. Brenk will aber den Rat eines Arztes befolgen: "Denken Sie nicht mehr darüber nach."Seinen Enkel Cailan sieht Anton Brenk jedenfalls als Lebensretter. Denn der habe in der Notlage nicht gezögert und sich sofort um Hilfe gekümmert. So sei keine wertvolle Zeit verstrichen. Der Senior zitiert wiederum einen Arzt: "Seien Sie froh, dass Sie so einen starken Enkel haben. Mit 11 kippt man in einer solchen Situation leicht um, noch dazu wenn der eigene Opa betroffen ist." Dankbar ist die ganze Familie auch besonders für die schnelle Erstversorgung durch Notarzt und Sanitäter. Anni Brenk: "Sie alle haben hervorragende Arbeit geleistet."