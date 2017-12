Vermischtes Mitterteich

27.12.2017

13

0 27.12.201713

"Können wir dich überzeugen, uns etwas von deinem Feuerwerksetat abzugeben - zugunsten der Elterninitiative krebskranker Kinder e.V.?" Diese Frage stellt kurz vor Silvester der Mitterteicher Jugendrat.

"Weniger Böller, mehr Spenden" - so lautet das Motto am kommenden Samstag, 30. Dezember, am Unteren Marktplatz. Von 9 bis 15 Uhr werden Mitglieder des Jugendrats an einem Stand beim Schmiedbrunnen präsent sein, über die Arbeit der Initiative informieren und um Spenden bitten. Unterstützt werden die jungen Leute von Alexandra Weiß, Vorstandmitglied der Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen e.V. und Vertreterin des Vereins in der Region.Vor Silvester wird Jahr für Jahr viel Geld für Böller ausgeben. Nach Ansicht des Jugendrats könnte mit diesem Geld - oder zumindest mit einem Teil davon - auch viel Nützliches getan werden. Und so wurde beschlossen, eine Benefizaktion zu starten. Ziel ist es, die Leute dazu zu bringen, weniger für Böller auszugeben und das gesparte Geld einem guten Zweck zukommen zu lassen. So fiel der Blick des Jugendrats auf die überregional tätige Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen. Das Gremium nahm Kontakt auf mit Christine Habermann, Vorsitzende dieses Vereins, und erhielt jede Menge Informationen über dessen Arbeit. Auch die Mitterteicherin Alexandra Weiß, die der Initiative schon seit langem angehört, steuerte Infos bei.Der Jugendrat will nun am Samstag kräftig dafür werben, die Elterninitative zu unterstützen. Als zusätzlichen Anreiz gibt es für jeden Spender einen Gutschein in Höhe von fünf Euro vom Gewerbeförderverein. Als Sponsor konnte die Schott AG gewonnen werden. Weiter bietet der Jugendrat an seinem Infostand Glühwein, Kinderpunsch und Plätzchen an.Jugendratssprecher Rainer Schnurrer und seine Truppe sowie auch der städtische Jugendbeauftragte Reiner Summer und Alexandra Weiß hoffen auf zahlreiche interessierte Besucher am Stand und natürlich auf viele Spenden für eine gute Sache. Zur Übergabe der Spenden will die Spitze des Jugendrats persönlich nach Erlangen reisen, um sich vor Ort ein Bild von der Arbeit der Elterninitiative und der Situation der krebskranken Kinder zu machen.