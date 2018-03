Junge Union spendet 750 Euro für Kinderbetreuung

Vermischtes Mitterteich

16.03.2018

Großen Anklang fand heuer wieder die traditionelle Christbaum-Abholaktion der Jungen Union Mitterteich/Leonberg. Mitte Januar sammelten Mitglieder im Mitterteicher Stadtgebiet und in Pleußen die ausgedienten Bäume ein. Wegen eines höheren Spendenaufkommens war es möglich, diesmal 750 Euro an die Kinderbetreuungseinrichtungen zu übergeben. Einen großen Dank richtet die Junge Union an alle Spender sowie an alle Beteiligten der Aktion. Jeweils 250 Euro gingen an das städtische Kinderhaus, den Kindergarten Hedwigsheim und den Caritas-Kinderhort. Im Bild (von links) JU-Vorsitzender Daniel Kircher, Sigrid Eger vom städtischen Kinderhaus, Martin Teubner, Lisa Ottlinger vom Kinderhort, Regina Schiffmann vom Hedwigsheim und Fabian Weinberger. Bild: exb