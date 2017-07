Vermischtes Mitterteich

30.07.2017

3

0 30.07.2017

Zwei dritte Klassen der Theobald-Schrems-Grundschule nahmen am Lernprogramm "Erlebnisbauernhof" des Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bei Familie Beer in Kleinsterz teil. Thomas Beer, gelernter Fischwirtschaftsmeister, nahm die Kinder mit ihren Lehrkräften Ulrike König und Melanie Zatschka, sowie der Praktikantin Melanie Thiem in Empfang. Wenig später ging es zu den Teichen. Dort holte Thomas Beer mit einem Wurfnetz einige kleine Besatzfische aus dem Wasser. Neugierig beobachten die Kinder das Geschehen. Wer wollte, durfte auch einmal einen so kleinen Karpfen anfassen. "Die kleinen Fische bringen nach sechs bis acht Wochen ein Gewicht von drei bis vier Gramm auf die Waage", heißt es dazu in der Pressemitteilung Der Fischwirtschaftsmeister verwies auch auf die Unterschiede von Gras- und Spiegelkarpfen. Beim Einsetzen in den Teich hätten 3500 geschlüpfte Karpfen auf einem Teelöffel Platz, nur durch tägliches Füttern mit Getreideschrot erreichen die K 1, wie der Fachmann sie auch nennt, den Zuwachs an Gewicht. Im Frühjahr darauf bringen sie bereits 20 bis 50 Gramm auf die Waage.

Ein abgelassener Teich weckte das Interesse der Kinder. Hier müsse der Teichboden noch bearbeitet werden, sonst könne dieser nicht mehr für die Fischzucht verwendet werden, so der Fischwirt. Schlamm und Pflanzen, wie etwa der Froschlöffel würden die Oberhand gewinnen, eine Nutzung für die Fischzucht wäre hier nicht mehr möglich. Mithilfe von Becherlupen konnten die Kinder am zweiten Teich, der mit größeren Fischen, wie K 2 und K 3 besetzt ist, die im Herbst als Speisefische verkauft werden, das Plankton bestimmen.Ganz überrascht waren die Schüler über die Vielfalt der Kleintiere, die sie in unseren heimischen Teichen vorfanden. Neben Kleinkrebsen und Libellenlarven fanden die Kinder auch Wasserskorpione, das Plankton dient wiederum als Eiweißgrundlage für die Zander, Rotaugen und Karpfen.Die Kinder erfuhren an diesem lehrreichen Vormittag sehr viel über die Teichwirtschaft in der Oberpfalz, auch dass die Teiche nicht nur zur Nutzung eine Rolle spielen. Vielmehr böten diese Gewässer auch ein hohes naturschutzrechtliches Potenzial, wenn sich am Teichrand seltene Gewässerpflanzen ansiedeln, ebenso bietet die Teichlandschaft einen Lebensraum für Insekten und Amphibien.