Vermischtes Mitterteich

22.03.2018

12

0 22.03.201812

Die Kreismusikschule veranstaltete in der Mittelschule ein Klaviervorspiel der Klasse von Cezary Ankowiak. Die Schüler präsentierten Musik in verschiedenen Stilrichtungen. "Die Zuhörer waren begeistert", heißt es in der Pressemitteilung. Musikschulleiter Tobias Böhm bedankte sich bei den Eltern für die gute Zusammenarbeit und wünschte den Schülern viel Spaß und Erfolg bei ihrem Vorspiel. Bild: exb