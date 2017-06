Langsamer durch die Nacht

Vermischtes Mitterteich

16.06.2017

Unverändert auf hohem Niveau bleibt die Zahl der Wildunfälle im Dienstbereich der Polizei Waldsassen. Zur Senkung des Risikos einer Kollision haben die Beamten einen einfachen Tipp.

203 Mal kam es im vergangenen Jahr auf dem Gebiet der Städte Mitterteich und Waldsassen sowie der Gemeinden Konnersreuth, Leonberg, Neualbenreuth und Pechbrunn zu Kollisionen zwischen Fahrzeugen und Tieren. Damit handelte es sich bei mehr als einem Drittel der insgesamt 586 registrierten Unfälle um Wildunfälle. Im Jahr 2015 hatten sich 199 von insgesamt 554 Unfällen wegen Wildwechsels ereignet.Polizeioberkommissar Manfred Liebl informierte beim Sicherheitsgespräch im alten Rathaus in Mitterteich (wir berichteten), dass es im vergangenen Jahr allein in der Gemeinde Pechbrunn 40 Wildunfälle gab - bei einer Gesamtzahl von 73 Unfällen. Pechbrunns Bürgermeister Ernst Neumann wollte wissen, ob eine Strecke besonders auffällig sei, worauf Liebl den Abschnitt der Staatsstraße 2169 zwischen dem Raumberghof und Pechbrunn nannte. Der Leiter der Inspektion, Erster Polizeihauptkommissar Reinhold Schreyer, sah kein Allheilmittel, um das Problem Wildwechsel einzudämmen. "Ich weiß nicht, was wir noch machen sollen, wir haben schon alles probiert." Anders als an Autobahnen könne man auch nicht flächendeckend Wildzäune errichten. In einem waldreichen Gebiet sei nun einmal stärker mit Wildwechsel zu rechnen als anderswo - darüber sollten sich die Verkehrsteilnehmer im Klaren sein und daher aufs Tempo achten. "Es macht schon einen Unterschied, ob man nachts mit 120 oder mit 70 durch einen Wald fährt."23 der insgesamt 586 Unfälle im vergangenen Jahr ereigneten sich nachweislich durch erhöhte Geschwindigkeit - exakt die gleiche Anzahl wie 2015. Von 4 auf 10 erhöhte sich die Zahl der Alkoholunfälle. Ebenfalls angestiegen von 89 auf 94 ist die Zahl der angezeigten Unfallfluchten. Zu beklagen waren 2016 ein Toter (zwei im Jahr 2015) sowie 53 Verletzte (58 im Vorjahr).Auf Nachfrage von Ernst Neumann ging der Inspektionsleiter auch auf ein ungewöhnliches Vogelhäuschen ein, das jemand in Preisdorf an der Straße aufgestellt hatte. Auf den ersten Blick habe dieses den Eindruck erweckt, als handle es sich um einen fest installierten Blitzer. "Es war nicht zu beanstanden, außerdem stand es auf Privatgrund", informierte Schreyer. Inzwischen sei das Gebilde aber wieder verschwunden.Beim Thema Schnellfahrer kam Schreyer auf die Situation in Pfaffenreuth zu sprechen, wo sich Anwohner wiederholt über Raserei auf der auf 30 km/h beschränkten Dorfstraße beschwert hatten (wir berichteten). Drei Mal sei man zu Messungen vor Ort gewesen, aber man habe keine großen Auffälligkeiten festgestellt. "Für regelmäßige Einsätze sehen wir keinen Bedarf", erklärte Schreyer. Leonbergs Bürgermeister Johann Burger meinte daraufhin ironisch: "Ich muss wohl mal den Tipp mit dem Vogelhäuschen weitergeben."Welche Rolle spielen Schwerlastkontrollen im Umfeld der stark frequentierten Ortsdurchfahrt von Waldsassen? Reinhold Schreyer versicherte auf diese Nachfrage der Oberpfalz-Medien, dass die Polizei im Rahmen des Möglichen handle. Ein Problem sei aber, dass es zwischen Waldsassen und Mitterteich kaum geeignete Anhalte- bzw. Abladestellen gebe. Waldsassens Bürgermeister Bernd Sommer betonte in diesem Zusammenhang, dass man mit Geschwindigkeitsmessungen einen Kontrolldruck auf den Schwerverkehr ausübe. "In Waldsassen ist jederzeit mit Blitzern zu rechnen."