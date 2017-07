Lebenshilfe-Schule entlässt fünf junge Leute ins Berufsleben

Vermischtes Mitterteich

26.07.2017

(jr) Fünf junge Leute hat die Berufsschulstufe der Lebenshilfe in den sprichwörtlichen "Ernst des Lebens" entlassen. Mit einem Abschlussgottesdienst und einem besonderen Festabend wurden fünf junge Leute verabschiedet. Sie alle besuchen ab September die Werkstatt oder Förderstätte für Behinderte St. Elisabeth in Mitterteich. Unser Bild entstand beim Abschlussball in der Aula der Förderstätte und zeigt (von links) Klassenleiterin Stefanie Hetz, Alina Hübner, Lebenshilfe-Vorsitzender Karl Haberkorn, Ardijan Gas, Elternbeiratsvorsitzende Gisela Worf, Nour Al Jamal, Schulleiter Uli Sommer, Katharina Mildner, Tagesstättenleiterin Sandra Köstler. Melissa Summerer, Tagesstättenleiterin Christina Ponader, sowie die Klassenleiter Sabine Heß und Florian Seidl. Alle guten Wünsche begleiteten die jungen Leute. Bild: jr