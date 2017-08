Vermischtes Mitterteich

08.08.2017

32

0 08.08.201732

Neun Nachwuchsgruppen beziehungsweise Talente kämpfen beim Nachwuchscontest beim Zillertaler-Mander-Fest in Österreich um einen Plattenvertrag. Der einzige Teilnehmer aus Deutschland kommt aus einem kleinen Ort im Stiftland.

Talent vom Vater geerbt

Tolle Performance

Fanclub mit in Österreich

Wenn die Österreicher einen Oberpfälzer zu einem Musikerwettbewerb einladen, muss das schon ein besonderes Talent sein. Alleinunterhalter Manuel Rahm aus Pleußen (Stadt Mitterteich) ist dieses Kunststück gelungen. Er durfte am Zillertaler Nachwuchscontest teilnehmen, den ein Radiosender zusammen mit einer Plattenfirma ausgeschrieben hatte.Manuel Rahm ist 27 Jahre alt, leidenschaftlicher Volksmusikant und erfolgreicher Alleinunterhalter. "Das habe ich von meinem Vater. Er hat auch musiziert, aber mehr für sich alleine daheim", erzählt Manuel. In seiner kleinen Dachwohnung stehen in allen Ecken Musikinstrumente. Und das sind nicht wenige, Manuel ist ziemlich begabt. Mit neun Jahren, berichtet er, habe er mit dem Akkordeon bei Musikerin Christa Polata in Waldsassen begonnen. Tag für Tag habe er danach geübt.Mit 19 Jahren wollte sich der junge Musiker auf der Steirischen beweisen. "Markus Brandl aus Reuth bei Kastl hat mir das beigebracht", so Manuel weiter, der danach ein paar weitere Instrumente aufzählt, die er spielt. Wenn er auf Tour ist bei Hochzeiten, Geburtstagen und sonstigen Festen aller Art, dann packt er meist auch Keyboard, Fidel und Gitarre ins Auto.Derart gut bestückt kann Manuel das gesamte Repertoire der Volks- und Schlagermusik bedienen. Dabei sagt er bescheiden, dass er mehr volkstümliche Musik mache. Dann aber zeigt Manuel das Video, das er für seine Bewerbung zum Nachwuchscontest in Zell am Ziller selbst produziert hat. Manuel hat den Gassenhauser "Sepp, Sepp, sei so nett ..." dermaßen modern und fetzig aufbereitet, dass beim Zusehen auf dem PC die Füße ohne großes Zutun von selbst mitwippen. Abwechselnd auf der Steirischen und als Rapp aufbereitet, macht das Volkslied irre Spaß. Dazu steht Manuel auf dem Vorplatz eines Bauernhofes. Zwei Freunde hacken, während er singt, im Hintergrund Holz. Das Video ist nicht nur witzig, sondern auch profimäßig gedreht. Der Sender Radio U1 Tirol lud den Stiftländer als einzigen Teilnehmer aus Deutschland nach Zell am Ziller zum Nachwuchscontest ein.Oben auf der Bühne wurde Manuel von Moderator Christian Rasinger, dem Chef der ausrichtenden Plattenfirma Tyrolis, besonders herzlich begrüßt. "Er ist ein Oberpfälzer und er hat eine Performance der Oberklasse abgeliefert", betonte Rasinger.Das österreichische Publikum durfte per Applaus-Lautstärkenpegel über die Beiträge mit abstimmen. Manuel präsentierte drei Stücke: mit der Steirischen sein "Sepp, Sepp, sei so nett ...", das Instrumentalstück "Festtagspolka" und mit Fidel "Ruck ma a Stückerl". Obowhl er damit überzeugte, reichte es nicht zum ganz großen Wurf. Gewonnen haben nämlich dann doch Österreicher. Der Sieg ging an das Trio "Läts Fetz" aus dem Ötztal. Das Trio erhielt somit den Plattenvertrag, von dem Manuel geträumt hatte.Der Mitterteicher ist aber deshalb kein bisschen traurig. Für ihn war die Teilnahme allein ein Riesenerfolg und eine Riesengaudi. 21 Freunde und die Familie haben ihn begleitet. "Nur bleiben konnte ich nicht. Am nächsten Tag hatte ich schon wieder zwei gebuchten Veranstaltungen." Das ist Manuels Leben: Jedes Wochenende ist der Mitarbeiter der Tirschenreuther Walzenfabrik Hamm als Alleinunterhalter unterwegs. In seinem Auftragsbuch stehen bereits Termine bis 2018, derart begehrt ist er. Dabei hat Manuel noch viel vor. Momentan übt er sich im Texten und Komponieren von Liedern, die er im eigenen kleinen Tonstudio aufnimmt. "Die Lieder der nächsten CD werden alle von mir selbst sein", sagt er selbstbewusst. Und wer ihn schon einmal gehört hat, der glaubt ihm das auch sofort.