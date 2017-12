Vermischtes Mitterteich

10.12.2017

24

0 10.12.201724

Winterliche Temperaturen und ein paar weiße Flocken vom Himmel. Alles passt beim Mitterteicher Weihnachtsmarkt, der wieder einmal Publikumsmagnet ist und vorweihnachtliche Stimmung verbreitet.

Am frühen Abend, als sich das Christkind am Balkon des Rathauses zeigte, war der Kirchplatz proppenvoll. Es war ein herrlicher, ergreifender Moment, als das Christkind (Lara Zeitler) zu den Menschen sprach. Schon bei der Eröffnung, kurz nach Mittag, war das Christkind mit dabei und grüßte die Mitterteicher. Gewerbefördervereinsvorsitzender Stefan Grillmeier hieß die Gäste auf "unserem Mitterteicher Weihnachtsmarkt" willkommen. "Auf euch wartet ein ansprechendes Programm, unser Christkindlmarkt ist heuer noch größer und dauert länger." Dank zollte Grillmeier allen Gewerbetreibenden, Handwerkern und Vereinen, die den Weihnachtsmarkt zu dem machen, was er ist, "nämlich familiär und liebevoll". Stefan Grillmeister bat: "Lassen Sie sich einstimmen auf Weihnachten." Bürgermeister Roland Grillmeier wusste: "Unser Weihnachtsmarkt ist mittlerweile mehr als ein Geheimtipp. Er ist von Mitterteichern für Mitterteicher gemacht." Lara Zeitler sagte bei der Eröffnung: "Das Christkind lädt zu seinem Markte ein. Und wer da kommt, der soll willkommen sein." Musikalisch wurde die Eröffnung von Musikern der "Kulturfabrik Mitterteich" begleitet. Im Anschluss spielten die Stadtkapelle und am Abend der Evangelische Posaunenchor auf. Höhepunkt am Abend war die "Christmas Rocknight" mit der "Kulturfabrik", die den Kirch- und Marktplatz schon fast in eine Partymeile verwandelte. Am Nachmittag zog der Nikolaus des Burschenvereins durch die Budenstadt und verteilte kleine Aufmerksamkeiten. Mit Einbruch der Dunkelheit stieg die Stimmung. Das neue Lichtkonzept des Gewerbefördervereins "verzauberte" Markt, Rathaus, Geschäftshäuser und Stadtpfarrkirche. Derweil herrschte an den Verkaufsständen Hochbetrieb. Besonders die Buden mit warmen Getränken machten bei dem eisigen Wetter guten Umsatz. Mehr und mehr füllte sich die gute Stube der Stadt Mitterteich.Punkt 17 Uhr öffnete sich die Balkontür im Amtszimmer des Bürgermeisters und das Christkind kam heraus. Strahlend blickte Lara Zeitler in feuchte Kinderaugen. Angekündigt hatte das Christkind Oliver Lipfert mit einem festlichen Trompetensolo. Das Christkind beschrieb im Prolog das liebliche Städtlein Mitterteich, dessen Markt leuchtet im Licht weit und breit. "Mein Markt bleibt immer jung, solang es Mitterteich gibt und die Erinnerung. Eine ruhige und gesegnete Weihnachtszeit wünscht euch Kindern, Herrn und Frauen das Christkind hier aus Mitterteich." Im Anschluss verteilte St. Nikolaus (Pfadfinder) Geschenkpäckchen an die kleinen Besucher des Weihnachtsmarktes.