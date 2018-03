Vermischtes Mitterteich

14.03.2018

12

0 14.03.201812

Wie schon mehrfach in den vergangenen Jahren holten Schwimmerinnen der Otto-Wels-Mittelschule einen Oberpfalzmeistertitel im Schwimmen. Acht Schülerinnen stellten kürzlich in der Weidener Thermenwelt ihr Können in der Wettkampfklasse III unter Beweis. Aufgrund der Leistungen und Wettkampferfahrungen der vergangenen Jahre hatte Trainerin Brigitte Pfennig erstmals ein Mädchenteam in einer höheren Altersklasse präsentieren können.

Zu den Anforderungen zählten Einzelstarts in den Disziplinen 2 x 50m Rücken, 3 x 50m Kraul, 3 x 50m Brust und zusätzlich die Staffelwettbewerbe 4 x 50m Brust und 8 x 50m Freistil. Schließlich wurden Leonie Reif, Hanna Ziegert, Josephine Wiesner, Lea Haberkorn, Nicole Rögner, Melissa Martin, Angelina Langer und Selina Haberkorn für ihren harten Trainingsfleiß belohnt: Mit Platz eins ihrer Wettkampfklasse qualifizierten sie sich für das Landesfinale in Bayreuth. Dieser Wettbewerb findet Mitte April statt. "Dann heißt es Daumen drücken - vielleicht kommen die Mädels erneut mit dem Bayerischen Meistertitel nach Hause!", so die Verantwortlichen.