Vermischtes Mitterteich

20.03.2018

Draußen fühlt es sich in diesen Tagen noch gar nicht danach an - zumindest was die Temperaturen betrifft. Dafür gab's reichlich Frühlingsluft im Modehaus Zeitler zum Schnuppern - bei zwei Modenschauen. Bunt mit leuchtenden und schönen Farben kommt die Bekleidung in diesem Jahr daher, wobei vor allem Pink-, Rot-, Orange- und Gelbtöne überwiegen. Aber auch Blautöne in allen Variationen sind in dieser Saison angesagt, wie die Besucher bei der Präsentation erleben durften. Locker und leger ist heuer angesagt. Rüschen und Glocken-Ärmel sind gefragt. Bei den Terminen außerdem gezeigt wurde aktuelle Schuhmode aus Italien und Spanien. Bilder: kro (2)