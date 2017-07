Vermischtes Mitterteich

23.07.2017

Mundart ist etwas Schönes. Und so stand sie bei der jüngsten Zusammenkunft des Arbeitskreises Literatur im Mehrgenerationenhaus im Mittelpunkt.

Der Initiator der Gruppe, Karl Haberkorn, hatte zum Treffen im Mehrgenerationenhaus den ehemaligen Waldsassener Rektor und Leiter des Gerwigkreises, Manfred Brunner, eingeladen. Er erinnerte mit seinen Beiträgen an die im Jahr 2010 mit 86 Jahren verstorbene Waldsassener Mundartdichterin Barbara Heinrich. Unterstützt wurde der Referent musikalisch vom Duo Reiner Artmann und Hubert Gleißner.Brunner berichtete, dass Barbara Heinrich wegen ihrer Förderung der heimischen Mundart auch Ehrenmitglied des Gerwigkreises war und in weiten Kreisen als Gewährsfrau für Mundart galt. So sei es aufgrund ihres Engagements nicht verwunderlich gewesen, dass auch der Bayerische Rundfunk auf sie aufmerksam geworden sei. Heinrich habe viel aufgeschrieben. Betreut und gefördert wurde sie von der Frau des damaligen Bezirksheimatpflegers, Dr. Adolf Eichenseer. Manfred Brunner las aus ihrer Edition "Woi uns da Schnowl gwachsn is - Stiftlanda Geschichtla und Gedichtla". Hierbei handelte es sich vorwiegend um Geschichten aus Waldsassen und Umgebung, denen meist eine wahre Begebenheit zugrunde lag. Brunner las einige Episoden - natürlich alles in Mundart, die daran erinnerten, wie das Leben früher war. Auch eine Reihe von Sprüchen und Redensarten durfte nicht fehlen. Ferner kamen alte Oberpfälzer Schmankerln der Autorin den Zuhörern in Erinnerung. Da Barbara Heinrich auch eine genaue Beobachterin der Natur war, folgten auch aus diesem Bereich einige Beiträge. Zwischendurch gelang es den beiden Musikern, mit Mundartliedern die vorgetragenen Geschichten aufzulockern beziehungsweise zu ergänzen. Karl Haberkorn bedankte sich abschließend mit kleinen Buchgeschenken bei den Gestaltern des Abends. Gleichzeitig verwies er darauf, dass der nächste Abend des literarischen Kreises am 18. September wieder im Mehrgenerationenhaus stattfindet. Zum Schluss hatte Referent Manfred Brunner noch ein Mundartschmankerl aus der Ortschaft Pleußen vom Gommelberg auf Lager, das er den Zuhörern zum "Knacken" gab. Auch unseren Lesern wollen wir diesen Mundartbeitrag nicht vorenthalten: "Daou rouha in haalichng Buan vo Pleißn, a gschandna Bayer und a Moa aas Preißn. Firn Bayern bätst, do gouda Moa, da Preiß gäiht di glei gaoua nix oa! Owa wennst naou bätst, naou bötst ganz staad, niat dass da Preiß z'letzt wieda aaufstoih daad!"