Nagel-Design mit Pep

Vermischtes Mitterteich

12.09.2017

Das Mehrgenerationenhaus unter der Leitung von Gudrun Brill lud auch heuer Mädchen dazu ein, sich die Fingernägel verschönern zu lassen. Wegen der vielen Anmeldungen musste die Ferienprogramm-Aktion zweigeteilt werden, eine Gruppe war am Vormittag an der Reihe, die andere am Nachmittag. Die jungen Damen konnten sich knallige Farben und Designs mit Glitzer-Elementen, Stickern oder Steinchen selbst aussuchen. Der Renner waren in diesem Jahr grelle Gelb- und Blautöne. Tatkräftige Unterstützung leistete Sophie Thoma. Gut gelaunt wurden die Mädchen am Ende von ihren Eltern wieder abgeholt.