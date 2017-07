Vermischtes Mitterteich

20.07.2017

Der Geschäftsführer der Lebenshilfe Tirschenreuth, Berthold Kellner (Mitte), bleibt weitere vier Jahre Sprecher der Oberpfälzer Lebenshilfen. Am Mittwoch wurde der 54-Jährige einstimmig bestätigt. Beim Treffen in der Förderstätte in Mitterteich wurde auch seine Stellvertreterin Katrin Panek (Zweite von links) von der Lebenshilfe Amberg bestätigt.

Johann Halbritter (Zweiter von rechts) von der Lebenshilfe Regensburg schied aus dem Sprecherteam aus. Ihm dankten Brigitte Schindler (links) von der Geschäftsführung der bayerischen Lebenshilfen und Angelika Bauer (rechts), vom Vorstand der Bayerischen Lebenshilfen. Einstimmig beschlossen die Vertreter der Oberpfälzer Lebenshilfen, dass zum 1. Januar 2018 ein hauptamtlicher Bezirksreferent eingestellt wird.