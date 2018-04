Vermischtes Mitterteich

09.04.2018

48

0 09.04.201848

Strahlender Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 20 Grad locken am Sonntag einen riesigen Besucherstrom zum Mitterteicher Ostermarkt. Aber nicht nur in der Innenstadt ist mächtig was los.

Das Wetter am Ostermarktsonntag, der in Mitterteich traditionell eine Woche nach Ostern folgt, hätte für Anfang April kaum besser sein können. Und so war es nicht verwunderlich, dass sich am Nachmittag dichte Menschentrauben über den Oberen Markt und den Kirchplatz wälzten. Neben Mitterteichern kamen auch viele Auswärtige, um nach Schnäppchen Ausschau zu halten. Die rund 30 Fieranten konnten sich über mangelnden Zuspruch nicht beklagen. Ihre Waren - das Angebot reichte von Kleidung, Schuhen und Modeaccessoires über Pflanzen bis hin zu Schmankerln - kamen bei den Marktbesuchern gut an. Dicht umlagert war ein Kinderkarussell, das direkt bei der Kirche aufgebaut war. Profitiert vom Ansturm in der Innenstadt haben auch zahlreiche Geschäfte, die am Nachmittag mehrere Stunden lang geöffnet hatten.Viele Marktbesucher nutzten auch einfach die Gelegenheit, sich in die Sonne zu setzen und das bunte Treiben zu beobachten. Was könnte dazu besser passen als ein Eis? Entsprechend groß war der Andrang bei den Eisverkäufern - wer sich eine leckere Waffel oder einen Becher holen wollte, musste sich nicht selten in eine Warteschlange einreihen. Rund ging es aber nicht nur in der Innenstadt. Auf Einladung des Gewerbefördervereins konnte man mit der Bimmelbahn durch die Stadt fahren. Vom Unteren Markt ging es halbstündlich zu den Hausmessen beim Volksbank-Raiffeisenbank-Baumarkt im Industriegebiet Birkigt und bei Landtechnik Malzer an der Rohrstaude. Auch dort tummelten sich jeweils zahlreiche Besucher. Sie informierten sich über Neuheiten oder genossen in den Außenbereichen die Sonne.