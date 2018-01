Vermischtes Mitterteich

16.01.2018

818

0 16.01.2018818

Mitterteich/Pleußen. Starke Schneefälle in der Nacht auf Dienstag sorgten für miserable Straßenverhältnisse. Auf schneeglatter Fahrbahn kam am frühen Dienstagmorgen gegen 4.45 Uhr ein ungarischer Silosattelzug auf der Bundesstraße von Mitterteich nach Waldsassen auf Höhe der Kläranlage in Steinmühle von der Straße ab.

Nicht angepasste Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen dürfte nach Angaben der Polizei die Ursache für den Verkehrsunfall gewesen sein. Der Sattelzug rutschte rechts von der Fahrbahn, schleuderte in den Straßengraben und blieb dort entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung in Schräglage stehen. Der 47-jährige Fahrer kam mit dem Schrecken davon. An seinem unbeladenen Lkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20 000 Euro.Während der Bergung mit einem Autokran musste die Bundesstraße für einige Stunden gesperrt werden, der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Mitterteich und Pleußen zur Absicherung und Verkehrslenkung eingesetzt.