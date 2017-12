Vermischtes Mitterteich

14.12.2017

37

0 14.12.201737

Noch ist es mehr als eine Woche bis Weihnachten, aber in Mitterteich und Umgebung sorgt eine vorgezogene Bescherung für Freude: Die Sparkasse Oberpfalz Nord verteilt Spenden an 21 Vereine und Organisationen.

Zur Übergabe fanden sich die Spendenempfänger im Sitzungssaal des alten Rathauses ein. "Das ist einer meiner schönsten Termine im Jahr", sagte Bürgermeister Roland Grillmeier. Sein Dank galt allen Vereinen und Institutionen für deren ehrenamtliche Arbeit das ganze Jahr über. Grillmeier gab zu bedenken, dass es gerade die regionalen Banken seien, die Vereine und Organisationen vor Ort unterstützten. Daher bat er darum, umgekehrt auch die Dienstleitungen der heimischen Banken zu nutzen. Grillmeier betonte, dass auch die Stadt nicht tatenlos sei, wenn es um die Unterstützung von Vereinen gehe. Als Beispiel verwies er auf die Sanierung der Mehrzweckhalle. Erfreulich sei, so Grillmeier, dass die Stadt hier nun deutlich mehr an Fördermitteln bekomme als bisher geplant. Abschließend forderte der Bürgermeister die Vereine auf, bei größeren Investitionen zu ihm zu kommen. Er werde die Zuschussanträge dann gerne an die Sparkasse weiterleiten.Im Namen der 21 Vereine und Organisationen dankte TuS-Präsident Anton Bauernfeind für den Geldsegen. "Ich hoffe, dass die Sparkasse auch künftig diese Spendenpraxis beibehält." Auf den TuS bezogen verdeutlichte Bauernfeind, dass im wöchentlichen Vereinsalltag mehr als 200 Kinder bewegt würden. Als kleines Dankeschön überreichte er an die Vertreter der Sparkasse die neue Chronik des Vereins.Ludwig Zitzmann, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Oberpfalz Nord, machte deutlich: "Wir haben keine Millionen mitgebracht. Aber die gespendeten Gelder sind Erträge unserer Arbeit. Wir wollen damit die Jugendarbeit, den Breitensport und das ehrenamtliche Engagement vor Ort unterstützen." Erfreulich sei, so Zitzmann, dass alle Spendenempfänger an diesem Abend auch Kunden der Sparkasse seien. Unterstützung fand die Sparkasse bei der Verteilung der Gelder von Bürgermeister Roland Grillmeier, der die Vereine und Organisationen vorgeschlagen hatte.Insgesamt verteilte die Sparkasse Oberpfalz Nord im Geschäftsgebiet Mitterteich 12 000 Euro, wobei schon im Laufe des Jahres 2675 Euro an die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg, den EHC Stiftland, den SV Mitterteich, die Feuerwehr Mitterteich und den TuS Mitterteich ausbezahlt wurden. Nun wurden die übrigen 9325 Euro übergeben. Geld erhielten der Minigolfclub Mitterteich-Großbüchlberg, der ATS Mitterteich, der Arbeitskreis Heimatpflege, die AWO-Kreisvereinigung, die Wasserwacht, die DLRG Stiftland, der EHC Stiftland, der ESC Pleußen, die Feuerwehr Mitterteich, die Feuerwehr Pfaffenreuth, die Pfadfinder St. Georg, der KC 1971 Mitterteich, die Schützengesellschaft Mitterteich, der Mitterteicher Gaudiwurm, der MSC Stiftland, Gut-Holz Mitterteich, der SV Mitterteich, der SV Steinmühle, die Naturfreunde, der TuS Mitterteich und die Wanderfreunde. Weihnachtskuverts der Stadt gingen an Vereine, die nicht gemeinnützig sind: die Eltern-Kind-Gruppen, die Siedlergemeinschaften Mitterteich und Pleußen, die Feuerwehrjugend Mitterteich, den Obst- und Gartenbauverein, den Kleintierzuchtverein, den EC Rieber und die Soldatenkameradschaft Mitterteich.Am Ende warb Sparkassen-Vorstandmitglied Hans-Jörg Schön für die von der Bank initiierte "Crowdfunding-Plattform". Gute Ideen sollen mit der Kraft der Gemeinschaft in die Tat umgesetzt werden. Mit Glühwein, Lebkuchen und Plätzchen klang die kleine Feier aus.