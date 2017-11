Sperrung zur Schadensbehebung

Vermischtes Mitterteich

29.11.2017

Großensterz. Der wochenlange Umleitungsverkehr durch Großensterz hat deutliche Spuren hinterlassen. Jetzt müssen die vor allem durch schwere Lastwagen in Mitleidenschaft gezogenen Bankette (Bild) und andere Bereiche entlang der Kreisstraße TIR 24 wieder in Ordnung gebracht werden. Mit der Wiederfreigabe des Mitterteicher Kreisverkehrs an diesem Donnerstag erfolgt deshalb bis zum 4. Dezember die Sperrung dieser Kreisstraße zwischen der Bundesstraße 15 und der Staatsstraße 2169. Eine Umleitung wird eingerichtet, Anlieger dürfen aber passieren. Bild: jr